لامبارد: زياش يمنحنا الأفضلية وأنتظر منه المزيد

فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي يؤكد على سعادته بنتيجة الفوز على بيرنلي ويشيد بالمغربي حكيم زياش.

أعرب المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته بفوز فريقه بلقاء اليوم أمام بيرنلي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأشاد خلالها بلاعبه المغربي حكيم زياش الذي تألق في لقاء اليوم وسجل هدف وصنع آخر.

وقال لامبارد: "أعتقد أن الأداء كان متكاملًا اليوم، لقد أردت أن أرى كيف نستطيع تحسن الفريق بالكرة، وأشعر أن الفريق اتخذ خطوة للأمام".

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وأضاف عن أداء حكيم زياش: "أتوقع منه أن يقدم الكثير لأنه يملك عين قادرة على التمرير بالإضافة لشخصيته ومعدلات العمل الخاصة به، لقد منحنا أفضلية كبيرة بطريقة لعبه".

وأردف: "لقد كانت مباراة جيدة، والفريق يبدو بشكل رائع مؤخرًا وطريقتنا بدأت في العمل، كما خرجنا بشباك نظيفة، بشكل عام كان اليوم إيجابيًا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن إصابة كريستيان بوليسيتش: "شعر بمشكلة في العضلة وحاولنا أن نعالجه في وسط الأسبوع لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث في الساعات المقبلة".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد صعد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعد مرور سبع جولات.