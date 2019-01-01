لامبارد: تعلمت الكثير في ديربي وهدفي إعادة تشيلسي للقمة

تعرف على تصريحات لامبارد بعد تعيينه مدربًا لتشيلسي.

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ هدفه إعادة البلوز إلى القمة والاستعانة أكثر باللاعبين الشباب وتحسين شكل الفريق.

تشيلسي أعلن رسميًا تولي لامبارد تدريب الفريق خلفًا للمدرب ماوريسيو ساري.

وتحدث هداف تشيلسي التاريخي عن عدد من النقاط البارزة في حواره مع الموقع الرسمي للنادي وجاء كالآتي:

"تدريب الفريق أمر عظيم ويجعلني سعيد للغاية لأنني قضيت 13 عامًا من مسيرتي كلاعب هنا ولا أريد أنّ أقول كم يعني هذا لي. لديّ ذكريات عظيمة هنا وهدفي بذل كل غالي ونفيس لأجل الفريق والعمل بجد وتحقيق النجاح كمدرب كما فعلت كلاعب".

"لدي إحساس كبير بالسعادة ونحن جيل يمتلك مشاعر كبيرة تجاه هذا النادي وكنت محظوظًا للعب مع مع هؤلاء اللاعبين وسعيد لأنني سأعمل معهم مرة أخرى في هذا النادي وأعتقد أنّ هذا ما يود الجمهور رؤيته".

ديربي كاونتي كان أول مسيرتي في التدريب وكنا أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى الدوري الإنجليزي البريميرليج ولعبنا المباراة الإقصائية. لقد تغير الفريق بصورة كبيرة خلال الموسم الماضي وباستخدام اللاعبين الشباب نجحنا في تقديم موسم عظيم فخور به للغاية. لقد تعلمتى من التجربة كثيرًا ومازلت أرغب في تعلم المزيد

لا أمتلك فلسفة محددة للتدريب. اسأل لاعبو ديربي ولاعبو تشيلسي. أحاول دائمًا أنّ أكون بالقرب من اللاعبين فأنا لا أزال صغيرًا وأستطيع أنّ أفهم الجيل الجديد وتربطني علاقة قوية بهم. الموسم الماضي كل ما قلته في التدريبات ظهر في الملعب وهذا جعلني فخورًا بما حققته.

أعلم صعوبة تدريب لاعبين على أعلى مستوى، فحينما كنت في العشرينات من عمري لم أكن أستمع إلى المدربين ومع تقدمي في السن أصبح أفكر بصورة أكبر. لا أود أن أكون نسخة من مدرب آخر ولكني أستمتع بما أقدمه وما يميزني.

⚡️ “لامبارد يعود إلى تشيلسي مجددًا ولكن كمدرب”https://t.co/QHFRZcjUN3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

التطلعات دائمًا في تشيلسي تأتي من الخارج، ما حققناه خلال آخر 15 عامًا مع رومان أبراموفيتش جعل الجمهور يتطلب الكثير. هناك سنوات حققنا فيها نجاحات باهرة والجميع يرغب في عودة هذه الإنجازات . سوف أقوم بأفضل ما لديّ لأجل أن أكون على قدر التوقعات.

واختتم: "علينا منح فرص للاعبين للشباب والاستثمار بصورة أفضل في أكاديمية النادي، لقد عملت مع ماسون ماونت وفيكايو توموري وسوف يكون للاعبين الصغار مكانًا في تشكيل الفريق للموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ لامبارد حقق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا.