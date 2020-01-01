لامبارد: تعلمت الدرس، ولا يمكن أن أواجه مانشستر يونايتد هكذا

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد أن هزيمة اليوم ضد شيفيلد يونايتد علمته الكثير.

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على انزعاجه من الهزيمة التي تعرض لها فريقه اليوم أمام نظيره شيفيلد يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد لصالح شبكة "سكاي سبورت" عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق سيتعلم من تلك الهزيمة.

وقال لامبارد: "شيفيلد كان أفضل بشكل واضح من فريقنا على المستوى البدني والذهني وأثناء امتلاكهم للكرة، لذلك تعرضنا للخسارة".

المزيد من الفرق

تشيلسي يسقط في اختبار شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة

وأضاف: "لقد كانوا أكثر قوة من تشيلسي، في الوضع الحالي تستطيع الاستماع لكل شيء في الملعب وكنت أستمع لأصوات لاعبي تشيلسي جيدًا، وتلك النتيجة طبيعية بالنسبة لما قدمناه من أداء هنا".

وأردف: "الفريق كان بطيء للغاية ولم نستفد من الأجنحة الخاصة بنا، لقد صعبنا الأمور على أنفسنا بعد التأخر بهدفين نظيفين".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نضع تلك المباراة خلفنا وأن نعود للقتال على المراكز الأمامية، لقد تعلمت الكثير اليوم ولن أنساه، ولا يجب أن نخوض مباريات نوريتش ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون بتلك الطريقة".

جدير بالذكر أن شيفيلد يونايتد كان قد رفع رصيده بعد لقاء اليوم للنقطة رقم 54 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد البلوز عن النقطة الـ 60 في المركز الثالث.