هل يعيد لامبارد تجربة فيالي وخوليت مع تشيلسي؟

سوبر فرانك يعود مدرباً هذه المرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن تشيلسي رسمياً مساء الخميس عودة هدافه التاريخي وأحد أبرز الأسماء في تاريخه فرانك لامبارد مجدداً ليتولى تدريب الفريق، تجربة ليست بالجديدة على البلوز بالاعتماد على الحرس القديم.

وسبق للبلوز أن استعان بنجوم الفريق من اللاعبين في القيادة الفنية بعدة مناسبات، من لا يذكر روبرتو دي ماتيو وقيادته الفريق للمجد الأوروبي، وعودة جيانفرانكو زولا مساعداً مع ساري الموسم الفائت، ولكن تبقى تجربتان بطابع خاص في تاريخ تشيلسي مع قدامى اللاعبين.

لقد عاد!



رسميًا.. نادي تشيلسي يُعلن تعيين فرانك لامبارد مدربًا للفريق بعقد يمتد لـ3 مواسم قادمة 🔵



(📸: @ChelseaFC) pic.twitter.com/Sx186izZ8k — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

في مطلع موسم 1996-1997 قررت إدارة تشيلسي تعيين الهولندي رود خوليت مدرباً رغم كونه لا يزال لاعباً في صفوف الفريق، تجربة فريدة من نوعها على الملاعب الإنجليزية.

خوليت رغم معاناته في أعوامه الأولى مع الكرة الإنجليزية، ولكنه نجح في التأقلم بعد عودته للعب في خط الوسط بعد تجربة المدرب جلين هودل له كليبرو، ومع رحيل هودل وازدياد شعبية خوليت، قررت إدارة النادي تعيينه مدرباً-لاعباً للبلوز.

نجح خوليت في عامه الأول كمدرب ولاعب في قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد غياب عن البطولات دام 26 عاماً، واحتل المرتبة السادسة في البريميرليج.

جوليت كلاعب في ذلك الموسم شارك في 11 مباراة فقط وسجل هدفاً وحيداً بالبريميرليج، مفضلاً التركيز على واجباته كمدير فني، خصوصاً مع تقدمه في العمر وبلوغه الرابعة والثلاثين.

في موسمه الثاني، استمر تحسن تشيلسي مع الهولندي، ووصل للمرتبة الثانية على سلم الترتيب بالدوري، كما بلغ ربع نهائي كأس الاتحاد والكارلينج وكأس الكؤوس الأوروبية، ولكن خلافاً مع إدارة تشيلسي على المستحقات المالية أطاح به من منصبه، لتقرر الإدارة إعادة تجربة اللاعب-المدرب مع نجم آخر.

وصل جيانلوكا فيالي في صيف 1996 إلى تشيلسي كلاعب حر ضمن خطط خوليت لتطوير الفريق، ولكن الثنائي تصادما وتمتعا بعلاقة متوترة في فترتهما معاً في تشيلسي، حتى إقالة خوليت في بداية 1998، وقتها قرر النادي أن يكون فيالي خليفته كمدير فني.

أكمل فيالي مهمة خوليت بنجاح، فحقق لقب الكارلينج وكأس الكؤوس الأوروبية، وأنهى الموسم في الدوري بالمربع الذهبي بعدما احتل المرتبة الرابعة، ليكسب ثقة جمهور تشيلسي وإدارته، ويقرر هو اعتزال اللعب والتركيز في مهمته كمدرب للفريق.

نجاحات فيالي كمدير فني تواصلت في الموسم التالي، فحقق لقب السوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد، واحتل وصافة البريميرليج بفارق فقط أربع نقاط عن مانشستر يونايتد.

ثالث مواسم فيالي مدرباً مع تشيلسي استمرت فيها التتويجات، فحقق الفريق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا، الفريق بلغ ربع النهائي وخسر من برشلونة، ولكن الموسم الرابع، ورغم بدايته بالفوز بالدرع الخيرية، ولكن عرف نهاية رحلة فيالي بعدما تم إقالته بعد فقط خمسة لقاءات، ليدخل التاريخ وقتها كأكثر المدربين تتويجاً في تاريخ البلوز.

الآن يعود نجم آخر لقيادة وتدريب تشيلسي في صورة لامبارد، وهو الآخر لا يحظى بخبرات تدريبية كبرى كما كان فيالي وخوليت في الماضي، ولكن لامبارد على الأقل حظى بتجربة أولى مع ديربي كاونتي في التشامبيونشيب قبل تولي مهمة تدريب ناديه القديم.

عودة لامبارد لتشيلسي ستحظى بمتابعة كبرى نظراً لتاريخه الكبير مع النادي، ولكن يبقى التساؤل، هل يكون الحلقة الأجدد في سلسلة نجاحات أبناء الفريق معه كمدربين؟ أن تكون الضغوط أقوى منه وتكتب نهاية مسيرته التدريبية مبكراً؟