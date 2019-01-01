لامبارد يطالب بتعديلات في تقنية الفيديو

ما هي التعديلات التي يتمنى لامبارد تطبيقها في تقنية فيديو الدوري الإنجليزي

طلب فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، بإجراء تعديلات في تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي بوضع شاشة جانبية للحكم لمراجعة اللقطة.

ويعد الدوري الإنجليزي هو الوحيد الذي يُطبق التقنية دون وجود شاشة جانبية.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّ الشاشة هي جزء من الـ VAR وبالتالي وجودها في الدوري الإنجليزي أمر ضروري ومنطقي".

وأوضح: "أعتقد أنّ ما شاهدناه في الفترة الماضية يجعلنا جميعًا بنفس وجهة النظر، الأمر صعب ولست من يقرع الطبول".

الهداف التاريخي للبلوز أكد أنّه حتى بوجود تقنية الفيديو فلا يزال العنصر البشري هو المعيار الرئيسي لأنه من يحكم ويقرر ولذلك من الضروري مساعدة الحكام بوجود الشاشة.

وأردف: "مؤخرًا وجدنا عدد من القرارات التي لم تكن موفقة إلى حد ما، ولذلك علينا التفكير والبحث عن حلول لاستفادة أكثر من الفيديو".

واختتم: "كبداية يجب أن تكون هناك شاشة لمراجعة قرارات الحكم فهذا سيجعلنا نتقدم كثيرًا في تقنية الفيديو".

جدير بالذكر أنّ شون دايش، مدرب بيرنلي، انتقد تقنية الفيديو بسبب احتساب ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الجولة العاشرة من البريميرليج.