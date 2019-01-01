لامبارد يعلق على تعادل تشيلسي في ظهوره الأول مع الفريق

ظهور أول تحضيري للبلوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، رضاه عن الأداء الذي ظهر به الفريق بمباراته الودية الأولى هذا الموسم، وأكد أنه كان يهدف لتحقيق الانتصار.

وتعادل تشيلسي مع بوهميانز الأيرلندي بهدف لكل جانب مساء الأربعاء في الظهور الأول للامبارد مدرباً لتشيلسي.

وقال لامبارد للمراسلين بعد المباراة: "كانت تجربة جيدة، حظينا بمساندة الجمهور وأشكرهم، اللقاء الأول صعب، خصوصاً أننا عدنا لتونا".

وأكمل: "مشكلتنا الآن اللياقة ولكن أردت ضغط اللاعبين لأن هذا هو موسم التحضيرات وكلما أسرعت كان الأفضل لتصل للمطلوب، أردنا الفوز ولكن ليس هذا المهم الآن".

وختم لامبارد: "أنا سعيد بطريقة اللعب والشباب الذي شارك، اللقاء كان مبكراً وآخرون سينضمون لاحقاً مثل بوليسيتش".

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ويلعب تشيلسي الأحد المقبل أمام سان باتريك الأيرلندي في ثاني مبارياته التحضيرية للموسم المقبل من البريميرليج.