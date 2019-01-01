لامبارد يكشف مصير بوليسيتش

تعرف عل رأي لامبارد في إمكانية إعارة بوليسيتش

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن رأيه في إمكانية إعارة كريستيان بوليسيتش، لاعب الفريق، خلال يناير المقبل بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها.

الوافد من بوروسيا دورتموند مقابل 64 مليون يورو لم يشارك في مباراة كاملة مع البلوز سوى مرتين فقط أمام شيفيلد يونايتد وجيرمسبي.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أننا سنتركه يرحل في يناير ولا على سبيل الإعارة".

وأوضح: "لقد انضم لنا في صفقة انتقال كبيرة ويجب ألا نخطئ في التعامل معه كما أنّه بعمر 21 عامًا فقط وانضم لتشكيل تنافسي".

وواصل: "قلتها قبل المباراة الماضي أنا دائمًا أعاني في اختيار اللاعبين للمشاركة في أي لقاء. البعض يحدد خياراته تبعًا لما يراه في التدريبات وطريقة اللعب والآن بعد تحقيق عدة انتصارات أحاول الحفاظ على الشكل الحالي وتطوير الأداء".

هداف البلوز التاريخي أشار أيضًا إلى أنّه يعرف أهمية حصول بوليستيش على وقت كاف للتأقلم في بلد جديد ودوري مختلف وضرورة حمايته.

واختتم: "أتذكر حينما انضممت لتشيلسي من وست هام وقتها كنت محظوظًا لأن الفريق لم يكن يمتلك عدة لاعبين في مركزي وحصلت على فرصة ولكن بوليسيتش يحتاج فقط لبعض الوقت ليحجز المقعد الأساسي".

جدير بالذكر أنّ اللاعب الامريكي سبق وأبدى حزنه من عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية.