النتائج المباشرة
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

لامبارد عن بييلسا: أفضل الاعتزال عن التجسس

آخر تحديث
التعليقات()
Clive Rose
ليدز حسم قمة التشامبيونشيب على حساب ديربي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض مدرب ديربي كاونتي فرانك لامبارد التصرف الذي لجأ له نظيره في ليدز مارشيلو بييلسا بإرسال جاسوس لتدريبات الفريق قبل المواجهة الحاسمة مساء الجمعة.

وحسم ليدز القمة لصالحه بعدما انتصر بهدفين نظيفين على ديربي كاونتي وابتعد في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه نورويتش.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "خسرنا لأنهم تفوقوا علينا منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، ولكن يجب وضع خط فاصل بين المباراة وما سبقها من أحداث".

اختيارات المحررين

وأكمل: "ما حدث أمر غير مقبول تحت أي عرف، أنا أحب بييلسا ومشجع له، ولكن طريقتي تختلف عن طريقته، ليس مقبولاً وضع الجواسيس لمشاهدة طريق لعب خصمك".

توديبو: أتمنى الانضمام لبرشلونة في يناير

تشيلسي في حيرة بين ميلان ويوفنتوس لضم هيجواين

وواصل لاعب تشيلسي السابق: "أفضل اعتزال التدريب عن إرسال شخص زاحفاً على ركبته ليقطع الأسلاك ويتسلل لتدريبات منافسي، هذه إهانة للخصم".

وكان بييلسا قد تقدم باعتذار علني عن تصرفه وذكر أنه تحدث مع لامبارد وأكد له حدوث الواقعة الجاسوسية.

وتوقف رصيد ديربي كاونتي عند 43 نقطة بالترتيب السادس بعد مباراة مساء الجمعة.

الموضوع التالي:
مدرب سوريا الجديد يسحب الشارة من السومة وتغييرات في الدفاع
الموضوع التالي:
طواريء في ريال مدريد - فينيسيوس يغيب عن التدريبات وأزمة تشتعل قبل مواجهة بيتيس
الموضوع التالي:
يوفنتوس يضغط لضم إيسكو وديبالا طريقه لحسم الصفقة
الموضوع التالي:
تشيلسي في حيرة بين ميلان ويوفنتوس لضم هيجواين
الموضوع التالي:
ماني: مواجهة برايتون صعبة ونثق في قدرتنا على تحقيق بطولة
إغلاق