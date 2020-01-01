لامبارد بعد التعادل مع ليستر: النتيجة عادلة وأنا المسؤول

سوبر فرانك يرفض إلقاء اللوم على لاعبيه

رفض مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، إلقاء اللوم على لاعبيه بعد التعادل مع ليستر سيتي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كينج باور" بعد ظهر اليوم.

وقال للصحفيين بعد المباراة "كانت نقطة عادلة، أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، لذا أرى أن المباراة كانت متكافئة".

وعن هدفي أنطونيو روديجر في المباراة، قال "كنا نفتقده (في بداية الموسم)، فهو لاعب عدواني ويملك الحضور على أرض الملعب، وهذه من الأمور الجيدة بالنسبة لنا، ويتمتع بخبرة لا بأس بها في دفاعنا، وكنت سعيدًا بهدفيه".

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وعن استبدال كيبا بالحارس الأرجنتيني كاباييرو، قال "لا ألقي اللوم على كاباييرو، والمباراة كانت صعبة، لكن في النهاية أنا صاحب القرار. أوليفييه جيرو؟ لم يكن لدينا أي قرار بشأن ذلك، لكننا سننظر إليه مرة أخرى بعد العودة".

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وتابع "إشراك باركلي بدلاً من الدفع بباتشواي في نهاية المباراة؟ كان مجرد خيار للاستحواذ على الكرة. سوق الانتقالات الشتوية؟ لست مهتمًا بذلك لأن القصة أغلقت".

وختم "العطلة الشتوية فرصة جيدة للاعبين، وأعتقد سيكون لها فوائد، وسوف يبذلون كل ما في وسعهم بعد العودة من الإجازة".

وبهذه النتيجة، ظل تشيلسي كما هو في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، وأيضًا فريق الثعالب حافظ على مكانه في المركز الثالث وفي جعبته 49 نقطة.