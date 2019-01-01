لامبارد: إصابة كانتي هي حظ سيئ

المدرب الإنجليزي يشيد بشبابه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بلاعبيه الواعدين فيكايو توموري وتامي أبراهام، وذلك قبل مواجهة ليل الفرنسي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد عن لاعبيه الشباب في المؤتمر الصحفي:"لقد عملت مع توموري العام الماضي (في ديربي كاونتي) ولدي ثقة كبيرة به، الأمر واضح لأنه استمر في النادي ولم يتم إعارته بناء على قراري.".

وأضاف:"أبراهام قصة مختلفة، لقد خرج في عدة إعارات وسجل الكثير من الأهداف في التشامبيونشيب. لقد حصل على فرصته هذا العام وهو يستغلها بشكل رائع".

أما عن لياقة نجولو كانتي وعلاقة ما يحدث بإصابته في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي قال:"لقد تدرب صباح اليوم، أعتقد أنه بخير، سنقيم الوضع في صباح الغد مرة أخرى".

وأوضح:"الأمر لا علاقة له بنهائي الدوري الأوروبي، لديه بعض الحظ السيئ فقط هذا كل ما في الأمر".

يذكر أن تشيلسي خسر الجولة الأولى لتلك المجموعة على يد فالنسيا الإسباني بهدف نظيف.