الدوري الإنجليزي الممتاز

لامبارد: أفضل النظر للأمام ونسيان أي هزائم

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أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لفرانك لامبارد قبل مواجهة تشيلسي وبرايتون

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن مباراة برايتون تظل واحدة من المباريات الهامة والقوية والتي يخوضها الفريق من أجل استعادة نغمة الانتصارات.

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ويحل برايتون ضيفًا على تشيلسي مساء الغد على ملعب ستامفورد بريدج من أجل مواجهة البلوز ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، أكد فرانك لامبارد على ضرورة الفوز بالمباراة وخوضها بشكل جدي من أجل استعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمة ليفربول الأخيرة.

وأضاف: "حجز مركز بين الأربعة الكبار؟ في كل مرة يتم السؤال عن ذلك الأمر وفي كل مرة أقول أننا سنعمل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه"

وتابع: "بوليسيتش؟ في كل مباراة نضع التشكيل المناسب، أختار الأسماء الأنسب للمشاركة، وبالطبع أحتاج إلى توافر كل المجموعة من أجل الاختيار"

وأردف: "نلعب كل مباراة على حدى من أجل أن نضع كامل التركيز على كل مواجهة ونعطيها حجمها الطبيعي من أجل تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط"

وحول ميسون ماونت قال: "الإصابة لم تكن قوية ولكنها بالطبع تؤثر عليه، مع الوقت سيعود إلى كامل لياقته، هو يعمل بجد من أجل أن يتعافى من أي شيء يلم به"

وحول الهجوم قال: "تامي أبراهام يقدم أداء مميزًا ويستحق على أساسه الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، هذا لا ينفي حاجتنا لجيرو وباتشواي"

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يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز الحادي عشر على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها حتى الآن.

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