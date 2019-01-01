لامبارد: أعرف كل الظروف الصعبة في تشيلسي لكنني شخص إيجابي

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد أن ناديه سيحاول أن يكون أكثر إيجابية رغم الظروف المحيطة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن فريقه سيحاول أن يكون أكثر إيجابية في الفترة المقبلة من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها إدراكه لكل مشاكل الفريق قبل قبول مهمة تدريبه.

وقال لامبارد: "كل يوم في كرة القدم عندما تكون مدربًا تجد أشيائًا قد تشعرك بالمفاجأة، لكن الوضع في تشيلسي بالضبط كما توقعته قبل أن أتولى تدريب الفريق".

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وأضاف: "كنت أعلم أننا نعاني من حرمان في الانتقالات وأننا فقدنا هازارد وهيجواين وموراتا وأننا سندخل الموسم بست إصابات في صفوفنا".

وأكمل: "آخر شيء أريده أن أكون سلبيًا، نريد أن ننافس هذا العام ولا نزال نملك فريقًا قويًا لكن علينا أن نكون أكثر صبرًا، لكن ذلك لا يعني أننا سننافس على كل شيء".

جدير بالذكر أن لامبارد كان قد تعرض لخسارة قاسية في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.