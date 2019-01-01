لامبارد: أرسنال درس مواجهة تشيلسي ضد توتنهام

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على سعادته بالفوز على نظيره أرسنال.

أعرب المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره أرسنال ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن أرسنال صعب الأمور عليهم بشكل كبير خلال النصف ساعة الأولى من المواجهة.

وقال لامبارد: "خلال النصف ساعة الأولى من المباراة كنا في حالة سيئة للغاية وعانينا من البطء والعصبية عكس ما كانت الأوضاع أمام توتنهام، ومنحنا أرسنال كل ما أرادوه ولذلك قمنا بالتغيير مبكرًا وسيطرنا على الشوط الثاني".

وأضاف: "بعد مرور 10 دقائق كان من الواضح أن أرسنال درس جيدًا الذي قمنا به أمام توتنهام لكن التغيير منحنا رجل زيادة في وسط الملعب".

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وأكمل: "كان هناك بعض الكلمات بين الشوطين فهناك بعض الأخطاء التي يمكن أن نقبلها في المباريات العادية لكن لا يمكن القبول بها في ديربي لندن".

وأنهى تصريحاته: "لم أعد بعد بشكل كامل على المستوى الذهني من الخسارة أمام ساوثامبتون بعد وفي المباراة المقبلة على ملعبنا سنقوم بكل شيء ممكن لنغير الأمور فنحن لا نزال في المركز الرابع".

جدير بالذكر أن فوز تشيلسي اليوم أوصله للنقطة رقم 35 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد صاحب الـ 31 نقطة.