لامبارد: أحترم كلوب ولست متأكدًا من مشاركة ماونت

أبرز ما قاله فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي وليفربول

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أكد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي على صعوبة وأهمية مباراة الفريق أمام ليفربول، ولكنه شدد على استعداد البلوز للمواجهة التي وصفها بالقمة.

ويحل المتصدر ليفربول ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي في ملعبه ستامفورد بريدج مساء الأحد المقبل في قمة الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخصوص اللقاء، شدد لامبارد على أهمية لعب الفريق من أجل الفوز ونسيان الهزائم التي لحقت بالبلوز في الأسابيع الماضية، والتركيز على حصد أكبر عدد من النقاط.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وقال لامبارد: "ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد، ليفربول فريق كبير ووجهناه في السوبر الأوروبي منذ حوالي شهر وقدم مباراة معقدة أمامنا، علينا أن نجد حلولًا أكثر في هذه المواجهة"

وأضاف: "بخصوص ميسون ماونت الأمور لا تبدو واضحة حتى الآن، الإصابة ليست قوية ولكن كاحله متورم والمخاطرة به وهو غير جاهز قد تكلفه ما لا نريد، سننتظر لنرى القرار النهائي"

وتابع: "عودة كانتي إلى التدريبات شيء إيجابي بالنسبة لنا، وفي حال كان جاهزًا للمشاركة ستكون إضافة قوية، كانتي أحد أهم لاعبي الفريق والجميع يعلم ذلك جيدًا "

وأردف: "يورجن كلوب مدرب كبير، لا توجد علاقة شخصية بيننا ولكنني أحترمه وأحترم طريقته وكرة القدم التي يقدمها، واجهته مرة في السوبر الأوروبي وكانت مواجهة معقدة"

وحول فان دايك قال: "هو مدافع كبير وأحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، ولكننا نلعب كرة قدم وكل شيء فيها ممكن، نحترم جميع الخصوم ولكن نثق في قدراتنا والحلول التي نمتلكها"

وقال حول عودة كالوم هودسون التي اقترب موعدها: "ستكون عودته بمثابة صفقة جديدة؟ لا يمكننا قول ذلك بالمعنى الحرفي، ولكنه سيمثل إضافة قوية غابت عنا منذ بداية الموسم، نتطلع إلى عودته سريعًا وبأفضل شكل ممكن"

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يذكر أن تشيلسي كان قد خسر منتصف الأسبوع على ملعبه ستامفورد بريدج مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا بهدف للا شيء.