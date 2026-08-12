لاليغا إي إيه سبورتس تصبح أول دوري لكرة القدم يطبق تقنية «الكرة المتصلة» (Connected Ball) في جميع مبارياته

ستصبح لاليغا في أغسطس أول دوري وطني لكرة القدم للمحترفين على مستوى العالم يطبق تقنية «الكرة المتصلة» (Connected Ball) على نطاق واسع، من خلال استخدامها في جميع مباريات لاليغا إي إيه سبورتس، ودمجها إلى جانب تقنيتي حكم الفيديو المساعد (VAR) والتسلل شبه الآلي (SAOT)، بما يعزز مكانة لاليغا باعتبارها جهة رائدة عالمية في الابتكار في كرة القدم، والتطور التكنولوجي ونزاهة المسابقة.





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كما تعزز هذه المبادرة التزام لاليغا بمواصلة تطوير التجربة السمعية والبصرية، والطريقة التي يتابع بها المشجعون والقنوات الناقلة الحصرية والمنصات الرقمية كرة القدم.





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