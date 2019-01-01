"لاليجا" تنمو بنسبة 20.6٪ وتكسب إيرادات 4.479 مليار يورو

حققت "لاليجا" أفضل الأرقام في تاريخ المسابقة بفضل مجموعة قوية وإيجابية ومتنامية في جميع المجالات

كشف أحدث تقرير مالي لكرة القدم الاحترافية الإسبانية، والذي يتم الإعلان عنه مع نهاية آخر موسم كامل 2017-2018، عن تحقيق أندية "لاليجا" إيرادات بلغت 4.479 مليار يورو، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 20.6٪ عن الموسم السابق.

ويعد هذا أكبر تغيير سنوي إيجابي في السنوات الأخيرة، وجدير بالملاحظة بشكل خاص إنه تحقق بعد عدة سنوات مالية متتالية تواصلت فيها الإيرادات بالنمو الإيجابي بمعدلات ثنائية الأرقام، وعلاوة على ذلك فإنه يأتي في منتصف الطريق نحو دورة جديد لباقة الحقوق السمعية والبصرية للسوق الوطنية تمتد لثلاث سنوات مقبلة (وامتدادًا دون تزامن مع زيادة مفاجئة في المستوى أو عدم الاستمرارية).

بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية (EBITDA) لـ "لاليجا" 945 مليون يورو بنسبة زيادة (+ 20.7٪)، وبلغ الربح التشغيلي (EBIT) مبلغ 325 مليون يورو بنسبة زيادة (+ 11.4٪)، وبلغ صافي الربح للسنة 189 مليون يورو بنسبة زيادة (+ 6.7٪)، وباختصار، نجحت "لاليجا" في تحقيق مجموعة من النتائج القوية والإيجابية والمتنامية في جميع المجالات، حيث حققت أفضل الأرقام المالية في تاريخ المسابقة.

كان موسم 2017/18 مفاجئًا نظرًا لدخول عاملين جديدين في عملية نمو "لاليجا" إلى الساحة، وهما: الإيرادات التجارية والإيرادات من الانتقالات، والتي استحوذت على الدور المركزي لحقوق النقل بوصفه المحرك في تحقيق الإيرادات على صعيد النمو السنوي.

وفي حالة العائدات التجارية (دون تضمين معدل العائدات من الإعلانات)، بلغت الزيادة السنوية 34.1 ٪، وبلغت قيمة التداول 838 مليون يورو، مما يدل على حقيقة أن الأندية الإسبانية أصبحت وسيلة جاذبة بشكل متزايد للرعاة.

وفي الوقت نفسه، فإن الإيرادات المتحققة من انتقالات اللاعبين (أي سعر البيع)، سمحت بتحقيق زيادة سنوية بلغت 104.3٪، بعد مضاعفة حجم الانتقالات في عام واحد، وذلك مع تحقيق دخل استثنائي قدره 1.018 مليار يورو، وهو ما يمثل عرضًا للقدرة الكبيرة المتحققة من القيمة الرياضية التي تحتفظ بها الأندية الإسبانية وشركات كرة القدم SADs.

ورغم ذلك فإن مبيعات حقوق الباقة السمعية والبصرية منحت الأندية القدرة لتجاوز حاجز 1.5 مليار يورو لأول مرة، وستستعيد حقوق البث دورها المركزي ابتداءً من موسم 2019-2020، كنتيجة لعائدات الدورة الجديدة التي تم التفاوض عليها وإبرامها على مستوى السوق الوطنية والعالمية.

من المهم للغاية إبراز أن هذه النتائج تحققت في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات التشغيلية (OPEX)، كما كانت النفقات الرأسمالية مرتفعة (CAPEX).

ارتفع مقدار المصروفات التشغيلية (OPEX) بنسبة 18.7٪ في الموسم الرياضي 2017-2018، مدفوعًا بشكل خاص بالزيادة في نفقات الموظفين الرياضيين، والتي تمثل استثمارًا في المواهب ومصدر دخل محتمل لـ "لاليجا" على المدى المتوسط، وذلك من خلال التناوب – الانتقال-كمثال، إلى جانب الزيادة في الإمكانيات الرياضية والنداء العام للمنافسة.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية على البنية التحتية واللاعبين (1.341 مليار يورو) ليتبع نفس الاتجاه مع نمو سنوي قدره 11.8 ٪.

لا شك أن هذه المستويات مرتفعة للغاية من النفقات والاستثمار، مما يوفر أفضل ضمان للحفاظ على جودة "لاليجا" في مجال الأداء الرياضي في الملعب وجاذبيتها على المدى المتوسط إلى الطويل.

وما يلفت الانتباه أن "لاليجا" حققت جميع هذه الأرقام مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاتجاه الهبوطي في درجة الرافعة المالية

حققت LaLiga كل هذه الأرقام مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاتجاه الهبوطي في درجة الرافعة المالية، حيث كانت نسبة الدين المالي إلى الأرباح قبل الاقتطاع "الفوائد والضرائب وغيرها.) في المنافسة تبلغ 0.9x، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

من المهم بنفس القدر التأكيد على أن "لاليجا 1 2 3" تساهم بصورة متزايدة ليس فقط في إيرادات "لا ليجا" بالإجمالي، ولكن أيضاً في الأرباح (جميع المؤشرات في منطقة إيجابية وتظهر اتجاهات تصاعدية) والتدفق النقدي وقيمة للعمل.

وبالمثل، تتقارب المجموعتان الخاصتان اللتان نستخدمهما في التحليل المالي الداخلي في الرابطة، وهما Netted LaLiga وNetted LaLiga Santander، اللذان يستبعدان أكبر ناديين، بشكل أسرع وأكثر نحو "لاليجا" و"لا ليجا سانتاندر" ككل على التوالي، ومن الناحية النسبية، فإن بعض بعض المؤشرات أو النسب أفضل، وهذا يدل على أن الأعمال يتم توزيعها بشكل متزايد وأكثر عدلاً واستدامة على المدى الطويل.

ما سبق أدى إلى حصول "لاليجا" على مؤشر ربحية تشغيلي إجمالي (ROIC) بنسبة 12.3٪ (تم تعديله من 15.1٪) في موسم 2017/18، وهو أعلى بست نقاط عشرية عن الموسم السابق، وعلى أي حال، يعتبر أفضل بكثير من مثيله في غيرها من البطولات الرائدة المماثلة لها.

أخيرًا، تقوم "لاليجا" بتخصيص حوالي 2.0٪ من عائدات المبيعات لمشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو مبلغ أكبر بكثير من غالبية الشركات والصناعات ذات الطبيعة المشابهة.

علاوة على ذلك، تخلق أندية "لاليجا" صناعة كرة قدم احترافية ينتج عنها تأثير على الناتج المحلي الإجمالي الوطني الإسباني يعادل نسبة 1.37٪، حيث يعمل في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 185,000 شخص (0.98٪ من متوسط ​​عدد السكان العاملين في إسبانيا خلال العام الماضي، ويجب أن نضيف إلى ذلك أكثر من 4 مليارات يورو والتي تساهم في خزائن الدولة على شكل ضرائب.

من جانبه، علّق خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، على التقرير بخطاب مطول جاء هذا نصه: "تماشيا مع عادتنا السنوية، يسعدني تقديم التقرير المالي لكرة القدم للمحترفين في إسبانيا، وفي هذه المناسبة نقدم تفاصيل الموسم الكامل 2017-2018، على الرغم أن التقرير يتضمن أيضاً معلومات مفصلة يعود تاريخها إلى موسم 2013-2014.

تحولت السنة المالية الأخيرة إلى أهمية خاصة لعدة أسباب، فمن وجهة نظر رياضية ، واصلت الأندية الإسبانية والشركات الرياضية المحدودة العامة (SADs) تألقها على الساحة الدولية، بعدما توجت الفرق الإسبانية بجميع الألقاب الرسمية التي تتنافس فيها على مستوى أوروبا والعالم، وعززت سيطرتها التنافسية التي تمتد الآن على مدار من المواسم. هذا يعني أن فرقنا والمنافسات الخاصة بنا وإسبانيا رسخت موقعها في ريادة الغالبية العظمى من التصنيفات الخاصة بالمؤسسات الرائدة في مجال كرة القدم. من بين ألقاب الاتحاد الأوروبي الثلاثين (دوري الأبطال ، دوري أوروبا وكأس السوبر) التي لعبت في العقد الماضي، فإن 21 كأساً بنسبة (70 ٪) انتهت في خزائن الأندية الإسبانية. وفي السنوات الخمس الماضية ، كان التأثير أكبر: جميع الفرق التي بلغت المباريات النهائية - باستثناء واحد - من الكؤوس الأوروبية الثلاثة "دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي"، كانوا من فرق "لاليجا"، ومن 15 لقبًا متنازع عليها ، فإن جميع هذه الألقاب - باستثناء واحد – بنسبة (93٪) فاز بها الأندية الإسبانية.

وعلى مدار تاريخ البطولات الأوروبية فقد تشاركت أسبانيا وإيطاليا النجاح في الستينيات، وسيطرت ألمانيا وهولندا في السبعينات، فيما فرضت إنجلترا لعبتها السريعة في الثمانينات وأحدثت إيطاليا ثورة في تكتيكات كرة القدم الاحترافية في التسعينيات، الآن هيمنة المسابقات الأوروبية تقع على عاتق إسبانيا.

ومع ذلك ، فإن هذه الهيمنة لم يسبق لها مثيل، وذلك بسبب جهود أصحاب المصلحة المعنيين بلعبة كرة القدم هنا، وبسبب جودة اللاعبين المؤثرين أيضا، والاستمرارية في الممارسات، وهذا التطور الرياضي الغير عادي لا يمكن تصوره بدون مواصلة عملية النمو وتحقيق الاستقرار الذي حصل على المستوى المالي في الأندية في هذا البلد، ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، فإن القدرة التنافسية الكبيرة التي شهدناها على أرض الواقع ساهمت مساهمة حاسمة في تحقيق هذا التحول المالي الإيجابي، وهما عنصران يعزز كل منهما الآخر، مما يخلق ديناميكية إيجابية.

مما لا شك فيه ، ساعد النجاح الرياضي بشكل حاسم "لاليجا" في تحقيق تقدم كبير بالنسبة سيراً على استراتيجيتها الرئيسية، وفي منتصف الطريق حتى عام 2018 ، مُنحت عقود لحزم الحقوق السمعية والبصرية الرئيسية للسوق الوطنية على مدار فترة تستمر الثلاث سنوات القادمة، وهي الثانية منذ تنفيذ نظام البيع الجماعي لهذه الحقوق. تبدأ الدورة الجديدة في موسم 2019-2020، وستساهم في تحقيق قفزة نوعية وكمية جديدة لفائدة فرق كرة القدم الاحترافية، مع تأثير متوقع مماثل للتأثير الذي شهده موسم 2016-2017، مما جعل هذه الخطوة حاسمة للمساهمة في تحقيق الموقف المواتي الذي نجد أنفسنا فيه حاليًا. وبالمثل، استمرت الرابطة في العمل الجاد في مهمتها لإيجاد قيمة أكبر لأسواق "لاليجا" الدولية وكيفية إبرازها، بالإضافة إلى تكثيف استكشافها لمصادر جديدة للدخل، وهي جوانب ذات أهمية مركزية عند البحث عن النمو المتوسط والطويل على المدى البعيد، وتم توقيع اتفاقيات استراتيجية مهمة مع الشركاء الرئيسيين في عدة قارات وأيضًا مع شركات التكنولوجيا من أجل تشجيع الترويج للمنافسة في مناطق جغرافية أساسية معينة وعلى منصات جديدة لضمان تحقيق هذا الهدف. هذا الموقف يبشر بفترة من الفرص المكثفة، وكذلك إمكانية الحفاظ على معدل نمو قوي للشركة. ينطبق هذا بشكل خاص على الأندية الأكثر قدرة على استيعاب السياق العالمي الجديد والمواتي الذي تبرز فيه كرة القدم الاحترافية بنسق يختلف بصورة جذرية عن الفترة السابقة منذ بضع سنوات.

أنتقل الآن إلى التحليل المحدد للأداء المالي للمسابقة، وأود أن أبدأ بتسليط الضوء على حقيقة أن موسم 2017-2018 كان إيجابياً للغاية، سأذهب إلى أبعد من وصف هذا الموسم على أنه قفزة نوعية ، ولكن أيضًا بوصفه شهد من التحسين أو معرفة عدة من المتغيرات مما سيتيح لنا توقع ما سيحدث.

إجمالي الإيرادات التي تم تحقيقها في "لاليجا" في الموسم الماضي كسر حاجز الـ 4 مليارات يورو لأول مرة في التاريخ، في الواقع ، حصل ذلك بهامش واسع، حيث بلغ إجمالي الواردات 4.479 مليار يورو، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 20.6٪، وهذا أكبر تغيير سنوي إيجابي في السنوات الأخيرة، وجدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لحدوثه بعد عدة سنوات مالية حيث ظل يتزايد باستمرار معدلات نمو مكونة من رقمين، و علاوة على ذلك ، نحن في نقطة منتصف الطريق (وبالتالي ، دون تزامن مع الزيادات المفاجئة في المستوى أو عدم الاستمرارية) من باقة الحقوق السمعية والبصرية لدورة تمتد ثلاث سنوات للسوق الوطنية.

وفي هذا السياق ، كان موسم 2017/18 مفاجئًا بسبب وجود محركين جديدين للنمو على الساحة في "لاليجا سانتاندير"، هما الإيرادات التجارية والإيرادات من الانتقالات ، والتي حلت مكان إيرادات البث الموزعة بين الأندية من قبل الرابطة (التي تمكنت مع ذلك من تجاوز حاجز 1.5 مليار يورو لأول مرة). وبالنسبة للعائدات المتحققة من الجانب التجاري (دون إدراج معدل دوران الإعلان) ، تحقق زيادة سنوية بنسبة 34.1٪ ، وبلغت قيمة التداول 838 مليون يورو ، مما يدل على أن الأندية الإسبانية أصبحت وسيلة جذابة بشكل متزايد للرعاة. في حالة العائدات من انتقالات اللاعبين (أي سعر البيع) ، سمحت الزيادة السنوية البالغة 104.3 في المائة بمضاعفة حجم مبيعات الأندية في هذا الجانب خلال عام واحد، وجاء مقدار الدخل مثيراً للإعجاب بواقع 1.018 مليار يورو ، وهو ما يمثل عرضًا للقدرة الكبيرة على إنشاء القيمة الرياضية التي تحتفظ بها الأندية الإسبانية والشركات الرياضية SADs. ووفر كلا من الإيرادات التجارية والانتقالات بديلاً واضحًا وفي الوقت المناسب عن الإيرادات المتحققة من البث كمصدر أساسي للنمر في "لا ليجا"، على الرغم من ذلك فإن التداول السمعي والبصري سيستعيد دوره المركزي عموماً بداية من موسم 2019-2020، نتيجة للدورة الجديدة التي تم التفاوض بشأنها للسوق الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها.

لقد كان لهذا تأثير إيجابي للغاية على هوامش المنافسة، والتي حققت أرباحًا تاريخية. حيث ارتفع إجمالي الربح التشغيلي (EBITDA) لشركة "لاليجا" إلى 945 مليون يورو بزيادة بواقع (+ 20.7٪)، وهي المرة الأولى التي تقترب فيها من المؤشر الرمزي البالغ مليار يورو. وفي الوقت نفسه ، بلغت الأرباح التشغيلية (EBIT) للمسابقة 325 مليون يورو بزيادة بواقع (+ 11.4٪)، وأخيرًا ، ارتفع صافي الربح السنوي إلى 189 مليون يورو بزيادة بواقع (+ 6.7٪). باختصار، أنتجت "لا ليجا" مجموعة من النتائج القوية والإيجابية والمتنامية على جميع المستويات، حيث حققت أفضل الأرقام في تاريخ المسابقة.

الأهم من ذلك هو حقيقة أنه تم الحصول على هذه النتائج على خلفية زيادة نفقات التشغيل (OPEX) وكثافة الاستثمار (CAPEX) ، كما هو متوقع في وقت تشهد فيه "لا ليجا" هذا النمو الملحوظ. فإن مؤشر نفقات التشغيل (OPEX) زاد بنسبة 3.169 مليار يورو بنسبة 18.7٪ في الموسم الرياضي 2017-2018، مدفوعًا بشكل خاص بالزيادات في نفقات الموظفين الرياضيين، والتي تمثل استثمارًا في المواهب ومصدر دخل محتمل لـ "لاليجا" على المدى المتوسط ​​(من خلال التناوب - النقل - كما مثلا وفضلاً عن الزيادة في الإمكانات الرياضية والنداء العام للمسابقة). وفي الوقت نفسه ، اتبع إجمالي النفقات الرأسمالية على البنية التحتية واللاعبين (1.341 مليار يورو) نفس الاتجاه الإيجابي بتحقيقه نمو سنوي قدره 11.8 ٪.

لا شك أن هذه المستويات مرتفعة للغاية من النفقات والاستثمار ، ولكنها توفر أيضًا أفضل ضمان للحفاظ على جودة "لاليجا" في مجال اللعب وجاذبيتها على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. والأهم من ذلك ، من الناحية المالية ، هو أن هذه الجهود تُبذل دون الإضرار بالمؤشرات الرئيسية للكفاءة التشغيلية وأيضاً دون زيادة الضغط على مستويات المديونية. بمعنى آخر ، إنها زيادة مستدامة في النفقات لا تشكل تهديدًا للاستقرار المالي أو الملاءة المالية.

وبعبارة أخرى ، يتم توجيه جميع الأموال التي تم إنشاؤها بواسطة "لاليجا" إلى تحسين قدرتها التنافسية الجوهرية من خلال الزيادة المستمرة في نفقات التشغيل (OPEX) وكثافة الاستثمار (CAPEX)، وهذا يدل على أن "لاليجا" حققت تعايشًا صحيًا بين المكونات الرئيسية التي تشكل هيكلها المالي، ويؤدي ذلك إلى وجود دائرة حميدة من نمو الأعمال التجارية التي شهدناها لعدة مواسم والتي دون شك، تشكل واحدة من أصعب الأرصدة التي يمكن أن تعاني منها أي شركة تعاني التكشف، كما هو الحال مع كرة القدم الاحترافية في سوق تنافسية للغاية.

تم تحقيق هذا الإنجاز الهام للغاية على مستوى نمو الأعمال وجني الأرباح - والغرض الأساسي هو تحقيق مستويات أكبر من الملاءة المالية اللازمة لمواصلة النمو بطريقة متوازنة - من خلال منافسة سيولة قائمة على منظورين. أولاً ، استمرت درجة الرافعة المالية للمنافسة في الانخفاض، حيث بلغت مستويات الدين الصافي والإجمالي المالي 1.9x و0.9x و"1,6x و0,6x للنسب المعدلة" على التوالي فيما يتعلق بالأرباح قبل الاقتطاعات EBITDA، هذه أدنى نسب الديون المسجلة وتُظهر أنه لم يعد بالإمكان اعتبار "لاليجا" شركة ذات رافعة مالية على المستوى الكلي. على العكس من ذلك، فهي تشمل مستويات الديون التي قد تقترب الآن من هيكل رأس المال الأمثل للمنافسة. ثانياً ، استمرت درجة رسملة المنافسة في الزيادة. يبلغ صافي حقوق الملكية الآن 1.496 مليار يورو ، وهو ما يمثل نسبة حقوق ملكية تبلغ 25.5٪ مقارنة بـ 7.3٪ قبل بضعة مواسم.

ما سبق أدى إلى حصول "لا ليجا" على مؤشر الربحية التشغيلية الشاملة (ROIC) بنسبة 12.3٪ (تم تعديل 15.1٪) في موسم 2017/18 ، أعلى بست نقاط عشرية عن الموسم السابق، وعلى أي حال، أفضل بكثير من المسابقات المماثلة الرائدة. يتمثل أبرز تأثير لزيادة كفاءة الأعمال وانخفاض متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC) في زيادة القدرة على خلق القيمة، أو القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) من قبل "لاليجا"، والتي بلغت 151 مليون يورو في موسم 2017-2018 2017/18.

خلال المواسم الخمسة الأخيرة، بلغت القيمة المضافة 539 مليون يورو. تساهم هذه القدرة على توليد القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) على مسابقات كرة القدم الاحترافية الوطنية الكبرى الأخرى على المدى الطويل أيضا.

أخيرًا ، كما تم التأكيد عليه بالفعل في السنوات المالية السابقة ، سيكون من الظلم عدم التأكيد على حقيقة أن نمو الأعمال الذي نشهده هذا العام ليس مربحًا ومتوازنًا فحسب ، بل إنه موزع بشكل أكثر إنصافًا تمشيا مع الاستراتيجية التي وضعتها الرابطة . يساهم دوري الدرجة الثانية الإسباني للمحترفين "لاليجا 1 2 3"، أكثر فأكثر، ليس فقط في إيرادات "لاليجا" بالمجمل، ولكن أيضًا في الأرباح (جميع المؤشرات إيجابية وتظهر اتجاهات تصاعدية)، ولإنشاء التدفق النقدي وتعزيز قيمة الأعمال. وبالمثل، تتقارب المجموعتان الخاصتان اللتان نستخدمهما في التحليل المالي الداخلي في الرابطة ، وهما Netted LaLiga و Netted LaLiga Santander ، اللذان يستبعدان أكبر نادين، بشكل أسرع وأكثر نحو "لاليجا" و"لاليجا ‫سانتاندير" على التوالي، ومن الناحية النسبية، فإن بعض المؤشرات أو النسب أفضل، وهذا يدل على الأعمال التي يتم توزيعها بشكل متزايد أكثر عدلا وأكثر استدامة على المدى الطويل.

ونحن نشكل قطاعًا يساهم بما نسبته 1.37٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 0.97٪ من فرص العمل في إسبانيا، كما نولد تأثيرًا اجتماعيًا وعددًا من العوامل الخارجية الإيجابية ذات الصلة للغاية بشبابنا، وتماسك السكان ، وإنشاء عادات معيشية صحية ونمو القيم الشخصية والمدنية التي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع. علاوة على ذلك، نساهم في إبراز صورة إيجابية لبلدنا، مما يعزز بشكل كبير صورة "إسبانيا التجارية". وبالتالي فإن مسؤوليتنا واضحة. ومع ذلك ، فإن هذا يمثل امتناننا والتزامنا تجاه المجتمع، ولهذا السبب تخصص "لاليجا"حوالي 2.1٪ من صافي مبيعاتها لمشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). هذا المبلغ أكبر بكثير بالمقارنة مع غالبية الشركات والصناعات التي تعمل في نفس مجالنا، وهو ما يسمح لنا بتطوير المبادرات الرائدة المذكورة في التقرير والتي تمنحنا الأمل وتحفزنا وتجعلنا نشعر بالفخر بها.

يجب أن نستمر خلال السنوات المالية الحالية والقادمة في التقدم على جميع الخطوط الاستراتيجية وتنفيذ جميع الإجراءات التي كنا نعمل عليها في السنوات الأخيرة، عندها فقط سنكون قادرين على القضاء على جميع العناصر غير الملائمة ذات الطبيعة المالية والقائمة على الأصول كعوامل تشوه المنافسة في مجال اللعب، والسعي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في العمل، فإن هذا سيكون لصالح جميع العناصر المرتبطة بنا (الأندية ، المشجعين واللاعبين والموظفين والعملاء والموردين والرعاة ووسائل الإعلام والدائنين الماليين والمساهمين، إلخ..) ، لتعزيز عملية قيادة كرة القدم الاحترافية الإسبانية على المستوى العالمي، سواء من المنظور الرياضي أو المالي".