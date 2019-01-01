لالانا: نحن نخسر معاً ونفوز معاً

لالانا يؤكد تجاهله للأحاديث الإعلامية حين تكثر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى آدم لالانا لاعب وسط ليفربول عدم اهتمامه بالكلام الإعلامي حين يزداد عن الحد، رغم اعترافه بكون الإعلام جزءاً كبيراً من العالم.

وقال لالانا لموقع ليفربول الرسمي:"نحن نفعل كل شيء في الملعب معاً، نحن نحارب في الملعب لأجل بعضنا البعض وهذا ما يميزنا حقاً".

وأضاف:"لقد خسرنا معاً في نهائي دوري الأبطال، ولحظات كتلك تجعلنا أقوى، إنه ماراثون، ليس مجرد الركض ولكن هناك أشياء سيئة تحدث، لحظات إيجابية وسلبية، إصابات وأمراض وإيقافات، الأمر يتوقف على عودتنا معاً".

وأوضح:"الإعلام هو جزء كبير من العالم، وبالتأكيد لديهم أشياء للحديث عنها، لذلك جزء مني ليس متفاجئاً إذا كان الحديث عن مستوى ليفربول، هناك لحظات يزداد بها الكلام وأنت بحاجة وقتها للاتحاد مع الزملاء والانفصال عن تلك الأحاديث".

يذكر أن ليفربول خسر نهائي دوري الأبطال في العام الماضي أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.