لاكازيت يصف أوباميانج بالإعجازي عقب هاتريك نصف نهائي اليوروباليج

أليكساندر لاكازيت يمدح زميله بيير أوباميانج بعد نصف نهائي الدوري الأوروبي بين آرسنال وفالنسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصف المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت زميله الجابوني بيير إيمريك أوباميانج باللاعب الاستثنائي عقب الهاتريك الذي سجله أمام فالنسيا.

وكان آرسنال قد تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على فالنسيا مساء أمس الخميس في مباراة الإياب بأربعة أهداف لهدفين.

وسجل بيير أوباميانج ثلاثة من أهداف آرسنال الأربعة، بينما تكفل أليكساندر لاكازيت بتوقيع الهدف الرابع بطريقة رائعة معتادة بالنسبة له.

وعقب المباراة، قال لاكازيت إن الانتصار والتأهل إلى النهائي يعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة لهذا الموسم الذي من الجيد أن يختتمه الفريق ببطولة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "بيير أوباميانج لاعب استثنائي، إنه يقوم بأشياء لا تصدق، وليست هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها يفعل أشياء كتلك"

وتابع: "لكي تفوز بالبطولات تحتاج إلى لاعبين كأوباميانج، هو قادر على تسجيل أهداف صعبة وقادر على صناعة أشياء أخرى غير تسجيل الأهداف"

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وسيواجه آرسنال مواطنه وابن مدينته تشيلسي في المباراة النهائية لليوروباليج، بعدما تجاوز البلوز أينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي الآخر.