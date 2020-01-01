لاكازيت يرد على أنباء الرحيل عن صفوف أرسنال ويطالب بحق أوباميانج

ألكسندر لاكازيت نجم فريق أرسنال يرد على الأنباء المنتشرة حول رغبته في الرحيل عن أرسنال ويشيد بزميله بيير إيمريك أوباميانج.

رد النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب فريق أرسنال على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيله عن المدفعجية بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لاكازيت وتطرق خلالها للحديث عن زميله الجابوني بيير إيمريك أوباميانج وأشاد به وبما يقدمه للفريق.

وقال لاكازيت: "لا أعلم شيء عن كل الأحاديث المنتشرة حول تجديد التعاقد، لدي عقد بالفعل مع أرسنال لذلك أي حديث حول رحيلي لا هدف منه".

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وأضاف: "على الجميع أن يبدأ في الحديث بشكل أكبر عن أوباميانج هو يستحق ذلك، هو ليس مجرد مسجل أهداف لكن لو بدأنا في الفوز بالبطولات سيحصل على حقه".

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وأكمل: "أنا مهاجم في أرسنال ومهمتي لا تقتصر على تسجيل الأهداف، صحيح هناك بعض الضغط لكنه ليس حولي أنا وحدي".

وأردف عن زميله نيكولاس بيبي: "لقد جاء من دوري مختلف لكنه كان يعلم أنه في حاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم، الآن أشعر به أفضل داخل الملعب وذلك رائع من أجل الفريق".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن لاكازيت قريب من الرحيل عن صفوف أرسنال بسبب وجود بند في عقده يسمح بذلك حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.