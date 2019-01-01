لاكازيت يرحب بتقارير اهتمام برشلونة

برشلونة يراقب مهاجم أرسنال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أليكساندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، على التقارير التي ربطته في الأيام الأخيرة بالانتقال لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وتحدثت "موندو ديبورتيفو" في الأيام الماضية أن برشلونة يتابع موقف لاكازيت ويعتبره مرشحاً لتعويض لويس سواريز مستقبلاً.

وقال لاكازيت مع "تيليفوت": "أمر يدعو للفخر"، تعليقاً على وجود اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

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(📸: @juventusfc) pic.twitter.com/05DEMNHv9u — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

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كما تحدث مهاجم أرسنال عن ابتعاده عن المنتخب الفرنسي: "أنا ألعب منذ مدة، والمدرب أخبرني أنه يملك مجموعة خاصة به، ولكن سأستمر بالعمل وانتظار فرصتي".

وتألق لاكازيت بشكل لافت الموسم الحالي مع أرسنال وسجل 13 هدفاً في مسابقة الدوري، ونجح الفريق بفضل شراكته الناجحة مع بيير أوباميانج في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي.