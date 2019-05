لاكازيت يحصد جائزة لاعب الموسم في أرسنال

حصل المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، على جائزة لاعب الموسم في نادي أرسنال الإنجليزي.

صاحب الـ27 عاماً تألق بشكل لافت مع المدفعجية هذا الموسم، حيث ساعده على حسم العديد من المواجهات الهامة بالموسم الحالي 2018/2019.

الفرنسي يمتلك في رصيده 18 هدفاً مسجلاً و12 مصنوعاً بجميع البطولات حتى الآن.

سولشار: هدفنا التأهل لدوري الأبطال ولن نستبدل دي خيا

وأعلن الموقع الرسمي للمدفعجية عن حصول اللاعب على 35% من أصوات الجماهير للأسماء المرشحة للفوز بالجائزة.

Introducing our 2018/19 Player of the Season... Alex Lacazette! 🔥



Big congratulations, @LacazetteAlex 👏