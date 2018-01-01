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الدوري الإنجليزي الممتاز

لاكازيت يبدى غضبه بعد خروجه أمام بيرنلي

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Getty Images
الفرنسي خرج ليسجل أيوبي بديله هدف الجنرز الثالث

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المهاجم الفرنسي، ألكسندر لاكازيت، غضبه بسبب خروجه كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال أمام بيرنلي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق ثنائية أوباميانج وهدف البديل أليكس أيوبي.

وخرج لاكازيت في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ليحل بدلاً منه أيوبي كبديل ويسجل هدف المدفعجية الثالث في الوقت الضائع.

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ولم يبدو الفرنسي البالغ 27 عامًا، سعيدًا بالخروج من أرضية الملعب، حيث أبدى غضبه للمدرب، كونه كان يفضل البقاء في أرضية الملعب حتى نهاية اللقاء.

وسجل لاكازيت الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 أهداف، كان آخرها في شباك توتنهام بديربي شمال لندن.

وعلق أيان رايت، هداف وأسطورة أرسنال السابق على الأمر: "لاكازيت محبط، مهاجم أنت تعرف أن اللقاء يحتاجه في مباراة مشدودة، وهو يريد التسجيل".

وشارك لاكازيت الموسم الحالي في 17 مباراة من أصل في البريميرليج، حيث لعب كبديل فقط في 6 مباريات وشارك كأساسي في 11.

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