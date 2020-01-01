لافتة عنصرية ضد حملة دعم السود في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

عنصرية مضادة لحملة مناهضة العنصرية!

شهدت مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي حادثة مؤسفة ومثيرة للجدل من خلال طائرة أطلقها مجهولون تحمل رسالة ساخرة من حملة دعم السود.

ويحل بيرنلي ضيفًا على مانشستر سيتي في مباراة يستضيفها ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة طائرة تجول فوق الملعب وتحمل رسالة White Lives Matter كسخرية من حملة المطالبة بحقوق أصحاب البشرة السمراء.

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وفي الوقت الذي حملت فيه الطائرة اسم نادي بيرنلي هاجم البعض النادي وذهب البعض إلى احتمالية أن يكون ذلك من أجل تشويه سمعة النادي.

وجاء رد بيرنلي من خلال بيان رسمي عقب الحادثة مباشرة يؤكد فيه أنه يدين بشدة تصرفات المسؤولين عن الطائرة واللافتة الهجومية التي حلقت فوق ملعب الاتحاد مساء اليوم.

وجاء في البيان أيضًا توضيح بأن القائمين على تلك الواقعة غير مرحب بهم في ملعب النادي تيرف مور، ولا يشرف النادي انتماؤهم إليه.

وأضاف: "لا يمثل هذا بأي حال من الأحوال ما يمثله نادي بيرنلي وكرة القدم وسنعمل بشكل كامل مع السلطات لتحديد المسؤولين وإصدار حظر مدى الحياة لهم"

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يذكر أن حادثة مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية قد أخذت بعدًا عالميًا وحملات تضامن واسعة كانت كرة القدم أبرز المساهمين فيها.