لافتة طيبة من ريال مدريد .. مزاد إلكتروني على قمصان الفريق لمكافحة كورونا

نادي ريال مدريد يعلن عن لافتة طيبة للغاية قبل عودته للمنافسات في الدوري الإسباني من جديد.

كشف نادي ريال مدريد عن لافتة طيبة للغاية قبل عودته للمنافسة في الدوري الإسباني مساء اليوم في مباراته المنتظرة ضد إيبار.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مؤسسة ريال مدريد الخيرية في بيان رسمي أصدرته قبل قليل، وأوضحت من خلاله أن النادي سيتبرع بالمزيد من الأموال من أجل مكافحة الأضرار التي تسبب فيها وباء كورونا بالأشهر الأخيرة.

وأوضحت المؤسسة أن تلك الأموال سيتم جمعها من خلال مزاد إلكتروني على قمصان فريق كرة القدم بعد كل مباراة يخوضها على ملعبه فيما تبقى من الموسم الجاري.

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وكتبت المؤسسة في بيانها: "عملية المزايدة على القمصان سيتم إغلاقها بعد مرور أربعة أيام على المباراة، بهدف منح الجماهير حول العالم أجمع الفرصة للمشاركة في هذا العمل الخيري".

وأضافت: "الأموال التي سيتم جمعها سيتم تخصيصها لمكافحة الآثار السلبية لوباء كورونا على المجتمع، بالتعاون مع عدة مؤسسات خيرية".

وأوضحت المؤسسة في بيانها: "شراء قمصان اللاعبين الخاصة بالمباريات لا يشكل أي تهديد صحي على المشتري، فسيتم إزالة أي آثار للبكتيريا أو الحمض النووي الخاص باللاعبين".

ويحتل برشلونة في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يخوض مواجهة في نفس الجولة مساء اليوم، ضد نظيره إيبار.

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه نظيره ليجانيس على ملعبه كامب نو يوم الثلاثاء المقبل بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا يوم الجمعة.