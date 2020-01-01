لافتات لدعم بيير ويبو "ضحية العنصرية" في مباراة باريس وباشاك شهير

العالم يدعم ضحية باشاك شهير ضد العنصرية

تم نشر اللافتات الداعمة لبيير ويبو اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية في مواجهة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي.

الروماني سيباستيان كولتيسكو الحكم الرابع لمواجهة باريس سان جيرمان وباشاك شهير أثار حالة من الجدل في المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء، أمس، الثلاثاء، بعد قيامه بتوجيه ألفاظ عنصرية تجاه الكاميروني بيير ويبو أحد أعضاء الجهاز الفني لباشاك شهير.

الواقعة التي ارتكبها كولتيسكو تسببت في تأجيل المباراة إلى اليوم الأربعاء، بعد اعتراض معظم اللاعبين من الفريقين على سلوكه.

وقبل إقامة المباراة واستكمالها اليوم تواجدت لافتات لدعم بيير ويبو في جوانب ملعب حديقة الأمراء الذي سيستضيف اللقاء.

كما وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لافتة في المدرج مقابل مدخل اللاعبين، تشير بالفرنسية إلى "non au racisme" وباللغة الإنجليزية "لا للعنصرية". على راية الهيئة الأوروبية نجد شعار الناديين وشعار دوري أبطال أوروبا.

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2020

ومن جهته رد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على لافتة دعم ضحية العنصرية بيير ويبو على حسابه على إنستجرام، مؤكداً صحة هذه المبادرة.

حكم باريس وباشاك شهير : لست عنصريًا والجميع يعرف ذلك

يذكر أن المواجهة التي تقام في هذه الآونة بين باريس وباشاك شهير، لن تؤثر على الطرفين المتأهلين من المجموعة، بعد تأكد خروج مانشستر يونايتد والفريق التركي، لكنها ستحسم سباق الصدارة بين باريس ونظيره الألماني لايبزيج.