لاعب وسط بيراميدز مرشحًا للظهور مع منتخب مصر في أمم إفريقيا

منتخب مصر يستعد للمشاركة في أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهرت ملامح قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والتي ستقام على أرضه ووسط جماهير منتصف العام الجاري.

ويسعى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، للاستقرار على أفضل الأسماء للتواجد في قائمة الفراعنة بأمم إفريقيا.

وطرحت العديد من الأسماء في الفترة الأخيرة للانضمام للمنتخب المصري قبل انطلاق أمم إفريقيا، من أجل تحقيق اللقب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز مرشحًا بقوة للتواجد في قائمة الفراعنة.

وقدم دونجا مستوى أكثر من رائع في الفترة الأخيرة مع بيراميدز، وفرض أسلوبه المميز على جهاز المنتخب المصري ليتواجد في أمم إفريقيا.

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وينطلق معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا يوم 2 يونيو الجاري، حيث وقع في المجموعة الأولى بجانب كلًا من أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.