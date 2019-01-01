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الدوري الإنجليزي الممتاز

لاعب واحد يتفوق على راشفورد في مانشستر يونايتد بعمر الـ21

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Getty Images
راشفورد سجل 25 هدفًا في 99 مباراة بالبريميرليج

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصبح الإنجليزي الشاب، ماركوس راشفورد، ثاني أصغر لاعب في مانشستر يونايتد، يخض 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض راشفورد مباراته المئوية بقميص مانشستر يونايتد، عند مواجهة ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ25 من المسابقة.

ويتفوق الويلزي راين جيجز، على راشفورد كونه أصغر لاعب يشارك في 100 مباراة بعمر الـ21 و73 يوماً.

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وجاء راشفورد في المركز الثاني، بعمر 21 عامًا، و95 يوماً، ويأتي خلف واين روني في المركز الثاني بعمر الـ21 و200 يوماً، ومن ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمر الـ21 و223 يوماً.

وسجل راشفورد 8 أهداف الموسم الحالي وصنع 6 في 22 مباراة خاضها الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض راشفورد 99 مباراة سابقة في البريميرليج، سجل 25 وصنع 15 خلال 4 مواسم. 

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