"لاعب واحد بالهلال السعودي يساوي قيمة 20 لاعبًا بالأهلي المصري"

أكد الإعلامي الرياضي عادل مرضي، على نادي الهلال هو الأقرب للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، مشيرًا إلى أن قيمة لاعب واحد بصفوف الزعيم بقيمة 20 لاعبًا في الأهلي المصري.

الهلال يواجه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم 23 نوفمبر الجاري.

مرضي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "الهلال يريد تكرار إنجاز نادي الاتحاد بالحصول على دوري أبطال آسيا مرتين ليلاحق زعامة الاتحاد".

الإعلامي الرياضي تابع: "الهلال الأقرب للفوز بنهائي دوري أبطال آسيا فنيًا ومعنويًا وجماهيريًا، وللتذكير بوهانج ستيلرز هو الفريق الكوري الذي حصل على اللقب عام 2009 أمام الاتحاد، هذا الفريق ليس بالسهل، أخرج متصدر الدوري الكوري رغم أنه كان الأفضل".

عادل مرضي واصل: "مع الاتحاد عام 2009 كان في أزهى عصوره، وفاز على نجويا في دور النصف نهائي بنتيجة 6-2، والجميع كان يرشح الاتحاد بالفوز في النهائي، ولكن هذا الفريق خطف هدفين بخطأ دفاعي وانتصر بهدفين مقابل هدف".

واستطرد قائلًا: "هذا الفريق يجيد التكتل الدفاعي، ويستطيع خطف هدف ولديه تاريخ مع البطولات، والهلال الأفضل فنيًا ومعنويًا كما ذكرت".

وأضاف: "ولكن نقطة أخرى في الأرقام، الهلال يساوي 6 أضعاف قيمة الفريق الكوري التسوقية، ولاعب واحد في الهلال يساوي قيمة نادي بوهانج السوقية كاملًا مرة ونصف، وهو البرازيلي ماتيوس بيريرا".

د. عادل المرضي :

الهلال يلاحق "زعامة" الاتحاد ..

الحصاد الرياضي ...@ADEL_MARDI pic.twitter.com/KOKBw9V27q — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 18, 2021

واختتم عادل مرضي تصريحاته قائلًا: "لاعب واحد في الهلال يساوي القيمة الفعلية لأكثر من 20 لاعب في الأهلي المصري الذي تأهل إلى كأس العالم للأندية 7 مرات، وبالتالي إذا لم يفوز الهلال بهذه البطولة فمن يفوز؟ فهو يمتلك جميع الدعم والإمكانيات".

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ويسعى نادي الهلال للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، ليتفوق على بوهانج الكوري الذي يتساوى معه في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 3 بطولات.