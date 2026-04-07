أثار رايان فلامينغو، يوم الثلاثاء، جدلًا خلال احتفالات تكريم نادي بي إس في بمناسبة إحراز لقب الدوري للمرة السابعة والعشرين. فقد أمسك المدافع بالميكروفون في ساحة ستادهُويْس بلين في آيندهوفن وبدأ بترديد الأغنية المثيرة للجدل «من لا يقفز فهو يهودي». وأدى هذا المشهد مباشرة إلى انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تم سحب فلامينغو سريعًا بعد بدء الهتاف من قِبل أحد موظفي بي إس في.

وتُغنّى هذه الأغنية في هولندا منذ سنوات في ملاعب كرة القدم، حيث يشير مصطلح «يهودي» بطبيعة الحال إلى الغريم اللدود أياكس. ومع ذلك، ظل استخدامها مثار حساسية لسنوات.

وعلى منصة X، توافدت ردود الفعل بعد وقت قصير من الواقعة. وأعرب المشاهدون عن دهشتهم واستنكارهم لتصرف فلامينغو خلال لحظة احتفالية لبي إس في.

كما علّق جيريمي بانتقاد: «فلامينغو، ماذا تفعل الآن في احتفالات بي إس في؟ “من لا يقفز فهو يهودي”...»،

ويذهب ميشيل خطوة أبعد في تعليقه: «بي إس في، أنت البطل. هل يجب أن يبدأ لاعب بالغناء "من لا يقفز فهو يهودي"؟ إذًا فأنت غير واعٍ بأن العالم الآن يحترق حرفيًا، وأنت منفصل عن الواقع.»
















