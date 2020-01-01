لاعب ميلان يستعد للرحيل إلى الدوري التركي

رودريجيز سينتقل إلى فنربخشه في الساعات المقبلة

يبدو أن مسيرة السويسري ريكاردو رودريجيز قد انتهت بين صفوف ميلان الإيطالي واقترب من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اللاعب غاب عن المشاركة في الفترة الأخيرة لصالح ثيو هيرنانديز الذي أثبت جدارته في دفاع ميلان.

مدرب ميلان يُفسر سبب تغيير خطة اللعب

وحسب شبكة "سكاي سبورت" فأن اللاعب السويسري في طريقه إلى إنهاء كل ما يتعلق بانتقاله إلى فنربخشه التركي في الساعات المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب أيضاً بالانتقال إلى إيندهوفن الهولندي، ولكن الظهير السويسري اختار اللعب في الدوري التركي.

وسيحصل فولفسبورج الألماني على 5 ملايين يورو من الصفقة كنسبة من البيع وضعت كشرط في عقد اللاعب عند بيعه إلى ميلان في 2017، في حال أراد الروسونيري بيعه من جديد.

يذكر أنه شارك رفقة ميلان في 93 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 5، ولم ينجح في الفوز بأي لقب مع الفريق.

ونجح ميلان اليوم في التأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على سبال بنتيجة 3-0، في المباراة التي شهدت تسجيل ثيو هيرنانديز الهدف الثالث لملصحة فريقه.