لاعب ميلان: إيقاف خطورة مهاجمي أودينيزي ليست مسؤولية الدفاع وحده

مدافع ميلان يضع الطريقة الأمثل لإيقاف خطورة مهاجمي أودينيزي قبل مباراة الفريقين اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد ماتيو موساشيو مدافع نادي ميلان الإيطالي، على أن مهمة إيقاف خطورة مهاجمي أودينيزي مسؤولية فريق ميلان بأكمله وليس المدافعين فقط.

ويستعد ميلان، لافتتاح موسمه في الدوري الإيطالي، مساء اليوم في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة أمام أودينزي، على ملعب فريولي.

وقال موساشيو في تصريحات تلفزيونية: "من المهم أن نبدأ الموسم بتحقيق انتصار، بالرغم من أننا نعلم أنه لن يكون سهلاً على هذا الملعب".

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وواصل: "لقد عملنا بجد في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، نحن على استعداد وجاهزون للموسم الجديد ولقادم المباريات".

وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع مهاجمي أودينيزي قال صاحب الـ 28 عاماً: "الأمر متعلق باللعب الجماعي للفريق بأكمله وليس الجانب الدفاعي فقط، يجب على الفريق المساعدة، ولكن في الوقت نفسه خطورة أودينيزي في الفريق كاملة وليس المهاجمين فقط".