تعرض فريق يونغ أياكس لهزيمة قاسية يوم اثنين الفصح في دوري «كيuken Kampioen Divisie»، وخسر بنتيجة كبيرة 6-1 أمام فيتيسه. ووقف المدافع آرون باوتمان بعد المباراة محبطًا أمام كاميرا ESPN واستخلص نتيجة مؤلمة: هذا ليس جيدًا بما يكفي لمكان في الفريق الأول.

وقال باوتمان: «قدمت مباراة متواضعة جدًا»، مستهلًا حديثه، ولم يحتج إلى الكثير من الكلمات لوصف ما قدمه. «يمكنني أن أقول الكثير عن ذلك، لكنه كان سيئًا ببساطة».

كما لم يُعجب موهبة أياكس بأداء الفريق. «هذا لا يمكن ولا يجب أن يحدث. في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول استقبلنا فجأة هدفين».

وأضاف: «ثم تسجل في الشوط الثاني هدف 3-1، لكنك تتلقى مباشرة هدفًا آخر. كل شيء كان سهلًا جدًا»، ليخلص قلب الدفاع إلى ذلك.

وخاض باوتمان دقائق لعب مجددًا بعد أكثر من شهر، لكنه يؤكد أن سوء نسق المباريات ليس عذرًا لمباراة سيئة. «أنت تعرف مسبقًا أن هذه المباراة قادمة، لذا يجب أن تكون ready».

بعد العطلة الشتوية حصل باوتمان على بعض الفرص مع الفريق الأول في مركز يوسيب سوتالو، لكنه يضطر حاليًا للاكتفاء بدور البديل. ويواصل المدافع الشاب التمسك بالأمل، رغم أنه يرى الأمر قاتمًا في الوقت الراهن. «في النهاية ستأتي فرصتي من تلقاء نفسها مجددًا، لكن إن ظهرت بهذا الشكل كما فعلت اليوم، فهذا ليس جيدًا بما يكفي».

وبسبب الهزيمة 6-1 يتراجع يونغ أياكس إلى المركز العشرين في «كيuken Kampioen Divisie» ويعود إلى قاع الترتيب. ويتأخر يونغ أياكس بثلاث نقاط عن هيلموند سبورت وتوب أوس (35).