لاعب مانشستر يونايتد يحطم رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا للشباب

شوريتير يحطم الرقم القياسي كأصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا للشباب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سجل الشاب شولا شولتير رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما شارك مع فريقه مانشستر يونايتد ــ تحت 19 عامًا ــ في المباراة أمام فالنسيا ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وحتى صباح الأربعاء، كان حارس مرمى نادي بنفيكا مايل سيفلار هو أصغر لاعب يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث شارك بعمر 15 عامًا.

14 years, 10 months, 10 days 😯



Shola Shoretire became the youngest ever Man Utd player to ever appear in a official youth league/cup game. pic.twitter.com/1ySRM9nJBc — Football on BT Sport (@btsportfootball) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

ولكن اليوم الأربعاء وفي مباراة مانشستر يونايتد أمام فالنسياشارك شوريتير كبديل، حيث أقحمه المدرب في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، والتي انتهت بانتصار الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

وشارك شوريتير بعمر 14 عامًا و314 يومًا فقط، أي أنه لم يتمم عامه الخامس عشر بعد، وهو ما جعله يحطم الرقم القياسي والمسجل باسم حارس مرمى بنفيكا، ليصبح شورتير أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

وكان شوريتير قد تم تقييمه كمشروع نجم كبير، حيث أن مدربين الفئات السنية المختلفة في مانشستر يونايتد مانوا يجعلونه يلعب مع فئات فوق سنه نظرًا لموهبته العالية.

يذكر أن شوريتير كان قد انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد منذ حوالي 3 سنوات، ما جعله يثبت نفسه سريعًا ويخطف الأنظار من مختلف مدربي الفئات السنية.