لاعب مانشستر يونايتد الشاب يروي معاناته مع مرض السرطان

ماكس تايلور نجم فريق مانشستر يونايتد الشاب يروي معاناته مع مرض السرطان في الأشهر الماضية.

كشف ماكس تايلور نجم فريق مانشستر يونايتد عن تفاصيل جديدة تخص الفترة الماضية من حياته والتي مر فيها بمراحل علاجية من مرض السرطان.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح تلفزيون النادي وأكد خلالها أنه يسعى لإلقاء تلك الفترة خلف ظهره والبدء من جديد بحثًا عن استعادة طريقه في مشواره الرياضي.

وقال تايلور: "عندما علمنا بحقيقة مرضي تعرضنا لصدمة كبيرة أنا ووالدتي وزوجها، فكان عمري ١٨ عامًا وألعب كرة القدم ولم نتوقع أن نستمع لأي أخبار لا تتعلق بالرياضة التي ألعبها بالأخص لو كانت أنباء تهدد الحياة".

وأضاف: "عندما سمعت كلمة سرطان فكرت فورًا في أسوأ السيناريوهات وهو ما يحدث لكل من يسمعها، هل سأنجو وأعيش أم لا".

لينجارد يدافع عن نفسه وينفي انشغاله بمواقع التواصل

وأكمل: "سولشاير تحدث معي حول العديد من الأمور وليس من ضمنها المرض وكان ذلك جيدًا بالنسبة لي فبعد كل تلك الأشهر في العلاج لم أكن راغبًا في الحديث عنه".

وأردفه: "أريد ترك تلك الفترة خلفي وأهرب منها لا أن أتحدث عنها وأن أضع تركيزي على المستقبل وأبحث عن التحدي التالي لي في الحياة".

وأنهى تصريحاته: "أسعى للحصول على الدقائق بشكل مستمر سواء مع فريق تحت الـ ٢٣ عامًا او الخروج في فترة إعارة، لكن هدفي الأهم هو العودة للفريق الأول واللعب بشكل مستمر".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد تلقى استعداء من المدرب أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق لمواجهة أستانا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.