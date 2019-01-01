لاعب مانشستر سيتي السابق: مستعد للتضحية بركبتي لأجل اللعب مع جوارديولا

تعرف على تصريحات ريتشاردز حول الجيل الحالي من مانشستر سيتي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ميكا ريتشاردز، ظهير مانشستر سيتي السابق، أنّه على استعداد للتخلي عن ركبته السليمة في مقابل اللعب مجددًا للسيتزنز تحت قيادة بيب جوارديولا.

ميكا تحدث في حوار سابق عن أحقية كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال صاحب الـ 31 عامًا: "لو أنني قادر على منح جوارديولا ركبتي مقابل العودة إلى الملاعب والمشاركة في مباريات مع مانشستر سيتي لفعلت".

وتابع: "أعتقد أن ميكا ريتشاردز سيكون قادرًا على تقديم مستويات مميزة لو أنني في حالتي البدنية الجيدة".

ريتشاردز أشار إلى أن المستوى الذي يقدمه كايل والكر مع مانشستر سيتي مميز للغاية موضحًا أنّ المدرب الأفضل في العالم نجح في إخراج أفضل ما في اللاعب.

وواصل: "مانشيني كان مدربًا رائعًا وهدفه كان جلب الألقاب وتحقيق الإنجازات بغض النظر عن طريقة اللعب ونجح في تطوير اللاعبين".

واختتم: "البعض يرى أنّه لاعب جاهز ولا يوجد مجال للتطور ولكني مؤمن أن كل لاعب لديه مساحة لتقديم الأفضل وتحسين مستواه".

مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي مرتين في 3 مواسم تحت قيادة بيب جوارديولا.