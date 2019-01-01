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الدوري الإنجليزي الممتاز

لاعب مانشستر السابق: الفريق يحتاج بلان وليس سولشار

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Gettyimages
سولشار يقوم بعمل مميز منذ وصوله

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

طالب بول باركر، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بتعيين لوران بلان مدرباً للفريق بدلاً من أولي جونار سولشار لأن الأخير لن يجذب النجوم.

وحقق سولشار بداية مثالية لفترته المؤقتة مع الشياطين الحمر، والتي تمتد لنهاية الموسم، بالانتصار في المباريات الأربع الأولي.

وقال باركر مع "توك سبورت": "أولي شخص رائع، أعاد البسمة والسعادة، ستخرج الأفضل من أي شخص عندما يكون سعيداً".

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وأضاف: "ولكن على المدى الطويل لا أظن الوضع سيستمر، مانشستر يونايتد يحتاج للمزيد، لشخص قادر على جذب اللاعبين".

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وواصل: "لا أعتقد أولي قادر على هذا، بسبب قلة خبرته، هناك بلان تم ترشيحه، درب إبراهيموفيتش، والأخير لم يشتبك معه أبداً ويشيد به".

وختم: "درب لاعبين كبار ويعرف كيف يأتي بهم بمجرد سماع اسمه، أريد شخص مثله".

ولم يتولى بلان تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان في 2016، وارتبط اسمه بقيادة مانشستر يونايتد وروما مؤخراً.

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