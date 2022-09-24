لاعب ليفربول السابق يُحبط الجزائر بعد هجوم بلماضي عليه!

تصريحات بلماضي تتسبب في خسارة نجم جديد لمنتخب الجزائر

أحبط ياسر العروسي، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي السابق، ولاعب تروا الفرنسي الحالي، المنتخب الجزائري، بعدما قام جمال بلماضي مدرب محاربي الصحراء بالهجوم عليه وعلى زملائه.

ما الذي فعله العروسي وأحبط به الجزائريين؟

بعد أيام من رفض ياسين عدلي الانضمام لصفوف المنتخب الجزائري، رغم اتصال بلماضي به، من أجل التركيز مع فريقه ميلان الإيطالي، خرج العروسي بتصرف أحبط به محاولة الانضمام للخُضر.

العروسي فاجأ الجميع، بعدما قام بحذف علم الجزائر من حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

تصرف الظهير الأيسر لفريق تروا يشير إلى أنه لم يعد متحمسًا بارتداء قميص محاربي الصحراء خلال الفترة القادمة.

ماذا قال بلماضي ليغضب العروسي؟

جمال بلماضي رد على التساؤلات حول عدم ضم اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة، بانتقاد لاذع لهم، ومن بينهم ياسر العروسي، خلال المؤتمر الصحفي الأخير.

مدرب المنتخب الجزائري انتقد اللاعبين، لأنه يرى أنهم لم يقوموا بأي خطوات عملية تؤكد رغبتهم في الانضمام لصفوف المنتخب الجزائري.

وقال بلماضي: "بالنسبة لياسر العروسي وحسام عوار وأمين غويري، أقترح عليكم أن تعقدوا مقابلات معهم وتعرفوا الحقيقة منهم، قبل الانضمام إلى الجزائر عليهم القيام بالخطوة الأولى، والمتمثلة في تغيير جنسيتهم الكروية".

العروسي رحل عن ليفربول في الصيف الماضي، بعدما فشل في حجز مكانة في قائمة الفريق، لينضم إلى تروا الفرنسي الذي شارك معه هذا الموسم في 7 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.