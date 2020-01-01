لاعب لوكوموتيف موسكو يتوفى في التدريب والنادي يلقي باللوم عليه!

إينوكينتي ساموخفالوف لاعب فريق لوكوموتيف موسكو يتوفى خلال حصة تدريبية في منزله والنادي يقرر إلقاء اللوم عليه!

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو عن وفاة لاعبه إينوكينتي ساموخفالوف خلال حصة تدريبية خاضها في منزله خلال الحجر الصحي المفروض حاليًا بسبب فيروس كورونا.

جاءت وفاة اللاعب في وقت متأخر من مساء الأمس الإثنين بعدما عانى من مشكلة قلبية بعد التدريب، توفي على إثرها على الفور.

ومن جانبه ألقى النادي باللوم على اللاعب نفسه لوفاته، مؤكدين أنه كان على ما يرام عندما تدرب مع بقية الفريق تحت إشراف الأطباء.

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وقال المدير الفني أندري تالالايف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "يا لها من مأساة بالنسبة لذلك الفتى، في لوكوموتيف كانوا يعرفوا أنه يعاني من مشاكل قلبية، وبعض الأمور لم تكن تسير معه بشكل طبيعي".

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وأضاف: "هو بنفسه مذنب ومخطئ، لقد كتب ورقة أكد من خلالها أنه سيتدرب بالرغم من إدراكه لكل المشاكل والتبعات الممكنة، في النادي كان يتدرب تحت إشراف الأطباء ولم تكن المشاكل تحدث".

وأردف: "لقد كان فتى جيد وصديق رائع، كامل الفريق يشعر بالصاعقة من تلك الأخبار، يا لها من خسارة عظيمة لكل عائلتنا الكبيرة".

جدير بالذكر أن كافة نجوم لوكوموتيف والدوري الروسي يتدربوا حاليًا في منازلهم بعدما أعلن الاتحاد المحلي عن تعليق كافة المسابقات حتى نهاية شهر مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.