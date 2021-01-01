لاعب لايبزيج يرفض ريال مدريد ويونايتد، ويحصر خياراته بين بايرن وليفربول!

اللاعب يقلل الخيارات المتاحة أمامه من أجل سوق الانتقالات الصيفية!

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن اللاعب دايوت أوباميكانو نجم دفاع فريق لايبزيج قد استبعد فكرة الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير كريستيان فالك، العامل في صحيفة "بيلد"، الألمانية قبل قليل.

وأكد فالك أن اللاعب قد قرر أن يحصر قراره بين ثلاثة أندية فقط مهتمة به، هم بايرن ميونخ وتشيلسي وليفربول.

تهديدات القتل ومستقبل ميسي وفاران .. عناوين الصحف 9 فبراير 2021

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يعدان ضمن الأندية المهتمان بالحصول على خدمات اللاعب.

وكتب فالك عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مانشستر يونايتد فقد فرصة ضم اللاعب دايوت أوباميكانو من صفوف لايبزيج".

وأضاف كاشفًا النقاب عن الفرق المتنافسة على خدماته: "قرار اللاعب في الوقت الحالي محصور بين بايرن ميونخ وتشيلسي وليفربول فقط".

جدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ 22 عامًا يملك عقدًا مع لايبزيج حتى صيف 2023.