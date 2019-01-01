لاعب قيصري سبور يصبح أصغر من يسجل في الدوري التركي

الشاب ديمير إيمري لاعب قيصري سبور يصبح أصغر من يسجل في تاريخ الدوري التركي على الإطلاق.

شهدت مباراة الجولة الـ ١١ من الدوري التركي بين جينشلاربيرلجي وقيصري سبور حدثًا تاريخيًا سيظل مخلدًا في تاريخ البطولة.

جاء هذا عقب أن سجل اللاعب الشاب ديمير إيمري أول أهدافه في تاريخ مشاركته بالدوري التركي، ليكون أصغر من سجل في البطولة على الإطلاق.

ويبلغ اللاعب ١٥ عامًا وتعد مباراة اليوم هي أطول مواجهة شارك فيها بالدوري التركي حيث تواجد في الملعب لمدة ٢٣ دقيقة.

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وحل إيمري بديلًا في الدقيقة الـ ٦٨ من عمر اللقاء للغاني بيرنارد منساه صاحب الـ ٢٥ عامًا، وسجل هدفه بعد ثلاث دقائق فقط من دخوله لأرض الملعب.

واستلم اللاعب كرة شاردة داخل منطقة الجزاء نجح في ترويضها على قدمه اليسرى وسددها بقوة في الزاوية الضيقة على يمين حارس المرمى معلنًا تعادل فريقه.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز جينشلاربيرلجي بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الأخير للنقطة العاشرة في المركز الـ ١٦ بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند النقطة السابعة في القاع.