انتقد كينيث بيريز فريق فينورد بشدة عقب التعادل السلبي يوم الأحد أمام فريق فولندام (0-0). ورأى محلل ESPN أن فريق روتردام قدم أداءً ضعيفًا بشكل مذهل. وقال بيريز في برنامج «Dit was het weekend»: «ما الذي كان مفقودًا في تلك المباراة؟ الجودة. ببساطة لاعبون يتمتعون بالجودة. لاعبون قادرون على صنع الفارق بمفردهم».

قدم فينورد أداءً متواضعاً للغاية وتعادل 0-0 في فولندام. لم يخلق الفريقان سوى القليل من الفرص، لكنهما حصلا على فرص كبيرة للفوز في الدقائق الأخيرة.

لم يرحم بيريز فريق روتردام على الإطلاق، وأشار إلى الافتقار التام للإبداع. "لكن لا يوجد أحد، ولا أحد على الإطلاق، وأنا أنظر هنا إلى فينورد، قادر على فعل شيء مفاجئ أو ما شابه."

يستشهد المحلل بعدة مواقف يظهر فيها فينورد قصوراً. "كل شيء مخطط مسبقاً والجميع يعرفون مسبقاً ماذا سيفعلون."

يولي بيريز معظم اهتمامه للحظة الحاسمة في المباراة: الفرصة الهائلة التي أتيحت لأيمن سليتي. تلقى لاعب فينورد البديل الكرة على بعد متر ونصف من المرمى في وضع مناسب للرأس، لكنه أخطأ التسديد إلى جانب المرمى، مما أثار دهشة الكثيرين.

"حتى لو لم تكن قادراً على التسديد بالرأس، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى المرمى"، يتنهد بيريز. "هذا سيء للغاية. سيء للغاية!"

وأكد أن هناك متطلبات دنيا للاعبي كرة القدم المحترفين. "هذا لاعب كرة قدم محترف، أليس كذلك؟ من المفترض أن يكون قادراً على التسديد بالرأس إلى حد ما." وفقاً لبيريز، لا يتعلق الأمر بالكمال، بل بالمهارات الأساسية التي يُتوقع وجودها في هذا المستوى.

وأخيرًا، وصف الخطأ بطريقة ساخرة. "هذه فرصة سانحة على بعد متر ونصف من المرمى. لا يستطيع حتى توجيه الكرة نحو المرمى، لأن ما يحدث هو: عيون مغلقة ورأس مثل السلحفاة."