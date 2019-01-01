لاعب فولهام المطلوب في برشلونة يرفض التجديد لفريقه

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رفض اللاعب الشاب هارفي إليوت نجم فريق فولهام الشاب التمديد مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب يبحث كافة الخيارات قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن التوقيع على عقد احترافي مع الفريق.

ويبلغ اللاعب ١٦ عامًا ويقدم مستويات طيبة للغاية رفقة منتخب الشباب الإنجليزي ولفت أنظار العديد من الفرق أقربهم لضمه برشلونة.

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ولا يعد برشلونة هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب الشاب، فكل من ريال مدريد وليفربول ولايبزيج أيضًا مهتمين بضمه لصفوفهم.

ويعد إليوت هو أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في مباراة تنافسية بالدوري الإنجليزي عندما واجه ولفرهامبتون بالموسم الماضي وكان عمره وقتها ١٦ عامًا وثلاثين يومًا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن كشافين من نادي برشلونة كانوا قد تابعوا اللاعب عن كثب خلال الموسم المنصرم.