"كان يجب أن أختفي في فندق لأوقع لريال مدريد"

قصة مثيرة خلف انضمام الكرواتي إيجور يوفيشيتش لصفوف ريال مدريد.

كشف الكرواتي إيجور يوفيشيتش لاعب ريال مدريد السابق والمدير الفني الحالي لفريق دينامو زغرب عن تفاصيل جديدة وغريبة في علاقته بالنادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "آس" وأكد خلالها أن عقده في صفوف ريال مدريد لم يكن يسمح له باللعب للفريق الأول.

وكشف كذلك خلال نفس التصريحات عن كيفية توقيع النادي الملكي معه، حيث كان قد أوشك على الانضمام لصفوف فيرونا الإيطالي.

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وقال إيجور: "كان عمري 17 عامًا فقط وأخبرني فينسينتي ديل بوسكي أنه معجب بما أقدمه وأنني على أجندة النادي منذ شهور طويلة".

وأضاف: "في ذلك الوقت كنت قد خضت بطولة أوروبا مع منتخب الشباب وحققنا المركز الثاني، وتلقيت الكثير من العروض وقررت الذهاب لفيرونا".

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وأردف: "تواجدت في أحد الفنادق للتوقيع مع فيرونا فشاهدت مجموعة أشخاص تتوجه نحوي وفورًا تعرفت على رادومير أنتيتش، لقد كانوا هناك من أجل المشاركة في بطولة ما".

وأكمل: "تحدثوا معي وقالوا لي لما لا تعود لإسبانيا معنا فقمت بذلك، لعبت مع الفريق الثاني وغيرت اسمي حتى تنتهي الإجراءات وبقيت في أحد الفنادق تحت اسم مستعار حتى اكتشفت الصحافة وجودي".

واختتم تصريحاته عن سبب عدم اللعب مع الفريق الأول: "كانت تلك وظيفة وكيلي، في البداية بالتدريبات كانوا يندهوا لي بأسماء غريبة بعد ذلك اكتشفت قبل الرحيل عن الفريق وجود أحد الشروط في عقدي يمنعني من اللعب للفريق إلا بالحصول على عقد جديد، وبذلك كان ريال مدريد سيدفع الكثير من الأموال".

جدير بالذكر أن يوفيشيتش يقوم حاليًا بتدريب فريق دينامو زغرب وكان قد لعب لصالح الفريق الثاني في ريال مدريد لمدة خمس سنوات قبل أن يعود لكرواتيا.