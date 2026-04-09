يرغب إيريك غوتيريش بشدة في العودة إلى آيندهوفن. هذا ما يقوله لاعب الوسط البالغ من العمر ثلاثين عامًا، المنتمي إلى تشيفاس المكسيكي، في كتاب فيفا فوتبول للصحافي يسبر لانخبروك.

بين عامي 2018 و2023 شارك غوتيريش في 141 مباراة بقميص آيندهوفن. وبعد ذلك عاد الدولي الذي خاض 36 مباراة دولية إلى بلاده.

يرتبط غوتيريش المخضرم بعقد مع تشيفاس حتى منتصف عام 2027، لكنه يفضل العودة إلى آيندهوفن. وقال: «يبدو لي رائعًا أن ألعب مجددًا لعدة سنوات مع آيندهوفن. ومع كل الخبرات التي أملكها الآن، يمكنني أن أقدم للنادي أكثر مما قدمت في فترتي الأولى».

وأضاف: «حينها كنت شابًا وكان عليّ أن أتعلم الكثير. الآن أنا أكبر سنًا وقد مررت بكل شيء، لكنني لم أفقد شهيتي للنجاح. آمل أن تتاح فرصة للعودة في السنوات المقبلة»، بحسب غوتيريش.

ويكرر غوتيريش رغبته عدة مرات. وقال: «لقد قضيت وقتًا رائعًا هناك، وكذلك عائلتي. أود حقًا العودة. إذا كان النادي بحاجة إليّ، فهم يعرفون أين يجدونني».

وخلال عام 2026 بالكامل، تم استبعاد غوتيريش من قائمة مباريات تشيفاس. لدى المكسيكي خلاف مع إدارة النادي.

في فترته الأولى مع آيندهوفن، فاز غوتيريش بالكأس مرتين. كما توّج أيضًا بدرع يوهان كرويف مرة واحدة.