لاعب توتنهام السابق: هازارد أفضل من تشيلسي
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
أكد جيرمان جيناس، لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، أنّ إيدين هازارد، نجم تشيلسي، يمتلك إمكانيات تفوق طموحات البلوز في الوقت الراهن.
تشيلسي سقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة مساء أمس، الثلاثاء، بهدف نظيف.
وقال جيناس في تصريحات لإذاعة "BBC" البريطانية: "أعتقد أن مسيرة هازارد في تشيلسي باتت قريبة من أن تنتهي. اللاعب فعل كل شيء ممكن ولكن النتائج ليست جيدة".
وتابع: "تشيلسي فريق كبير ولكن في رأيي اللاعب يمتلك إمكانيات تؤهله للتواجد في نادي أفضل ولا أعتقد أنّه مستمر مع البلوز".
ريال مدريد يستهدف بيونتيك، لكن بشرطين!https://t.co/F4Tu2vGv6d pic.twitter.com/veiTUvzouY — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019
وكانت التقارير الصحفية قد تؤكد اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع هازارد في الصيف المقبل.
الدولي البلجيكي سبق وصرّح أنّ حلمه ارتداء قميص الملكي مما قد يجعله مرشحًا للقدوم لقلعة "سانتياجو برنابيو" في الصيف.