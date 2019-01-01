لاعب توتنهام السابق: هازارد أفضل من تشيلسي

تعرف على تصريحات الدولي الإنجليزي السابق حول هازارد وتشيلسي

أكد جيرمان جيناس، لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، أنّ إيدين هازارد، نجم تشيلسي، يمتلك إمكانيات تفوق طموحات البلوز في الوقت الراهن.

تشيلسي سقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة مساء أمس، الثلاثاء، بهدف نظيف.

وقال جيناس في تصريحات لإذاعة "BBC" البريطانية: "أعتقد أن مسيرة هازارد في تشيلسي باتت قريبة من أن تنتهي. اللاعب فعل كل شيء ممكن ولكن النتائج ليست جيدة".

وتابع: "تشيلسي فريق كبير ولكن في رأيي اللاعب يمتلك إمكانيات تؤهله للتواجد في نادي أفضل ولا أعتقد أنّه مستمر مع البلوز".

وكانت التقارير الصحفية قد تؤكد اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع هازارد في الصيف المقبل.

الدولي البلجيكي سبق وصرّح أنّ حلمه ارتداء قميص الملكي مما قد يجعله مرشحًا للقدوم لقلعة "سانتياجو برنابيو" في الصيف.