لاعب تشيلسي يقترب من الانضمام لصفوف ليجانيس الإسباني

نادي ليجانيس الإسباني يسعى للحصول على خدمات لاعب تشيلسي الشاب كينيث أوميرو بشكل نهائي هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحاول نادي ليجانيس الإسباني الحصول على خدمات اللاعب النيجيري كينيث أوميرو من صفوف تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث يريد الفريق الإسباني الحصول على خدمات اللاعب في صفوفه بشكل نهائي بداية من الموسم الجديد.

وعلم جول.كوم من مصادره أن النادي اللندني لن يفرط في خدمات اللاعب بأقل من ٧ مليون يورو، حيث أن ليجانيس ليس الوحيد المهتم بضم اللاعب.

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وكان نادي ساوثهامبتون يسعى للحصول على خدمات اللاعب في الفترة الماضية، قبل أن يرحل ماوريزيو بيليجرينو عن تدريب الفريق مؤخرًا.

ويعرض النادي الإسباني الحصول على خدمات اللاعب مقابل ٤ ونص مليون يورو فقط، وهو أقل بشكل واضح من المبلغ الذي يطلبه تشيلسي للتخلي عن خدماته.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أمضى الموسم الماضي في صفوف ليجانيس على سبيل الإعارة من تشيلسي، هي الصفقة التي كلفت النادي الإسباني حوالي مليون يورو.