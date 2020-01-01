لاعب تشيلسي يعترف: التدريبات مع ساري كانت مملة

لاعب تشيلسي يشيد بلامبارد وينتقد ساري

انتقد ماتيو كوفاتشيتش، لاعب تشيلسي، ماوريسيو ساري، مدرب الفريق السابق، مؤكدًا انّ التدريبات معه كانت مملة مقارنة بما يحدث خلال الموسم الجاري مع فرانك لامبارد.

ساري تولى تدريب تشيلسي الموسم الماضي وحقق بطولة الدوري الأوروبي.

وقال كوفاتشيتش في تصريحات لمجلة "FourFourTwo" البريطانية: "لعبت للمرة الأولى مع تشيلسي تحت قيادة ساري، ولكن يجب الاعتراف أنّ لامبارد مدرب استثنائي".

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وتابع: "لا يزال يمتلك شخصيته السابقة كلاعب وهو ما يجعله مدربًا ناجحًا قادرًا على التأثير في الفريق، فهو ملتزم تمامًا بما يحب ويرغب في تحقيقه".

وأوضح: "التدريبات خلال الموسم الحالي مختلفة وأكثر تحديًا، وربما الاختلاف الرئيسي بين ساري ولامبارد أنّ الأول جعل مفهوم التدريبات نفسه رتيب وممل".

ورغم ذلك، اعترف الكرواتي أنّ هناك العديد من الحصص التدريبية المتشابهة بين الموسم الجاري والماضي وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التكتيكية.

وقارن كوفاتشيتش بين لامبارد والمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، بقوله: "الثنائي يمتلك طرقًا متشابهة في تدريب الفرق، أنا مستمتع للغاية بما يقدمه المدرب الحالي وسعيد بمستوانا".

واستمر في المقارنة بين الموسم الماضي والحالي بقوله: "امتلك الآن حرية أكبر في التحرك مع لامبارد عن ساري والذي ألزمني بدور محدد، أشعر بأنني أقدم مستويات أفضل في الوقت الراهن".

واختتم: "ساري لم يكن معجبًا بالكرات الطولية حتى لو كنا تحت ضغط المنافسين وهو ما وضعنا في مواقف صعبة، بينما لامبارد لا يمانع منحنا حرية أكبر في التصرف وتقييم الموقف".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي كما وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه بايرن ميونخ.