في زمن باتت فيه كرة القدم تدار بمنطق الأرقام المجردة والاستعراض الصاخب على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الإنجليزي أنتوني جوردون كعملة نادرة قادمة من حقبة التسعينيات، ليفرض نفسه بقوة داخل منظومة برشلونة الجديدة تحت قيادة الألماني هانزي فليك.

لم يكن تألق جوردون الأخير وتسجيله ثنائية حاسمة في شباك صباح الأذربيجاني بدوري أبطال أوروبا مجرد صحوة عابرة أو مجرد أرقام تضاف إلى سجله التهديفي، بل كان تتويجًا طبيعيًا لشهور من العمل الصامت والاندماج السريع الذي فاجأ المتابعين قبل المنافسين.

اللاعب الذي أتم عامه الخامس والعشرين أثبت أن القيمة الحقيقية للنجم لا تقاس فقط بعدد الأهداف، بل بمدى تأثيره في جودة المنظومة الجماعية وقدرته على صناعة الفارق في أدق التفاصيل الفنية والبدنية.

القرار الذي اتخذه جوردون في صيف العام الجاري لم يكن سهلًا على الإطلاق، خاصة حين نعلم حجم الإغراءات التي وضعها كبار القارة العجوز على طاولته.

المباريات التالية ديبورتيفو الدوري الإسباني 10:15 برشلونة

فقد تلقى اتصالات مباشرة من ليفربول وتشيلسي للبقاء في دوري بلاده، واستمع لخطط ميكيل أرتيتا في آرسنال، كما دخل في محادثات جدية مع فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ.

لكن رؤية المدير الرياضي ديكو والحجج الفنية المقنعة لهانزي فليك كانت كفيلة بحسم وجهته نحو كتالونيا، ليصبح ثاني لاعب إنجليزي يدفع برشلونة مقابلًا ماديًا لضمه عبر التاريخ بعد الأسطورة جاري لينيكر.

عقلية فليك ومفتاح حرية يامال

داخل أروقة النادي الكتالوني، لم يجد المسؤولون وصفًا أدق لمردود جوردون البدني والتكتيكي سوى تشبيهه بـ"رافينيا الثاني" بحسب ما نقلت "موندو ديبورتيفو"، وهي شهادة تعكس حجم التقدير لما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

الجناح الإنجليزي يركض بلا توقف، يضغط على حامل الكرة بشراسة، ولا يدخر قطرة عرق في سبيل استعادة الاستحواذ، وهو ما يتطابق تمامًا مع فلسفة فليك القائمة على الضغط العالي والالتزام الدفاعي الصارم من جميع عناصر الخط الأمامي.

الأهم من المجهود البدني الخارق لجوردون هو الأثر التكتيكي المباشر الذي تركه على بقية نجوم الفريق، وتحديدًا لامين يامال.

بفضل التغطية الدفاعية المثالية والارتداد السريع الذي يقوم به جوردون، تحرر يامال من جزء كبير من الأعباء الدفاعية المرهقة، ليصبح أكثر تركيزًا وخطورة في الثلث الهجومي الأخير.

هذا التوازن الذي خلقه وجود اللاعب الإنجليزي جعل هجوم برشلونة أكثر شراسة ومرونة، ومنح فليك حلولًا تكتيكية لم تكن متاحة بنفس الكفاءة من قبل.

ما يميز جوردون عن أبناء جيله هو ذكاؤه التكتيكي وقدرته الفائقة على قراءة مجريات اللعب أثناء الحركة، وهي سمة يثني عليها الجهاز الفني باستمرار.

فبعد أن قضى سنوات طويلة في الملاعب الإنجليزية التي تعتمد على النسق المفتوح والالتحامات المباشرة، وجد في برشلونة البيئة المثالية لتطوير وعيه الخططي وفهم ديناميكية التمركز والاستحواذ.

ورغم هذا التطور الملحوظ، يدرك اللاعب جيدًا أن سقف طموحاته لا يزال بعيدًا، ويعمل بجدية على تحسين جودة اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة بين المراوغة الفردية أو التمرير الجماعي.

هدوء الشطرنج بعيدًا عن صخب الشاشات

خارج حدود الملعب، يبدو جوردون وكأنه قادم من كوكب آخر لا يشبه عالم نجوم الكرة المعاصرين، فهو يبتعد تمامًا عن ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي، وينتقد علانية تحول كرة القدم إلى صناعة مادية بحتة، مفضلًا قضاء أوقاته في ممارسة الشطرنج والقراءة والملاكمة ولعب البادل بحسب تقرير "موندو ديبورتيفو" عنه.

هذه الشخصية الهادئة والمتزنة، التي يصفها هو نفسه بأنها تنتمي لعقلية التسعينيات، ساعدته على تجنب الضغوط الإعلامية الهائلة في إسبانيا والتركيز الكامل على تطوير مستواه الفني.

الرغبة الصادقة في النجاح ظهرت جلية في تفاصيل حياته اليومية منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى إسبانيا، فقد اختار السكن في منطقة كاستيلديفيلس الهادئة قرب الشاطئ، وتحديدًا في منزل مارك بارترا الذي أقام فيه روبرت ليفاندوفسكي حتى الصيف الماضي، كما بدأ دراسة اللغة الإسبانية قبل توقيع العقود الرسمية ويهتم حاليًا بتعلم الكتالونية.

وفي غرفة الملابس، وجد دعمًا كبيرًا من إريك جارسيا وداني أولمو وبيدري، لينصهر سريعًا في نسيج الفريق دون أي حواجز ثقافية أو لغوية.

بيت القصيد

تجربة أنتوني جوردون في برشلونة تقدم درسًا بليغًا في كيفية اختيار الصفقات التي تخدم المشروع الرياضي لا مجرد الأسماء الرنانة.

فالنادي الكتالوني لم يتعاقد مع جناح مهاري فحسب، بل ظفر بعقلية احترافية ناضجة تضع مصلحة المجموعة فوق كل اعتبار، وتثبت أن الهدوء خارج الملعب والذكاء داخله هما أقصر الطرق لكتابة التاريخ بقميص البلاوجرانا.