لاعب برشلونة الشاب: أهلي أجبروني على لعب كرة القدم

لاعب برشلونة الحالي كشف عن سبب لعبه لكرة القدم

أجرى لاعب برشلونة الإسباني الشاب جونيور فيربو مقابلة لوسائل الإعلام الرسمية للنادي قبل أن يذهب لملاقاة فريق السابق ريال بيتيس.

برشلونة يلتقي ريال بيتيس يوم الأحد على ملعب بينيتو فيلامارين، وهو الملعب الذي لعب فيه أغلب فتراته في الملاعب مع بيتيس.

وأضاف: "سيكون يوم خاص بالنسبة لي أن أزور ملعب بيتيس وأرى كيف يستقبلوني في الملعب، سيكون الأمر صعب للغاية لا أريد أن أتخيل الضغط الذي سنمر به هناك".

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وتابع: "بيتيس لديهم ملعب صعب للغاية وتشكيل قوي يمكنه أن يفوز على أي فريق، الأمر الثاني هو أنهم يلعبون بطريقة لعب تشبه برشلونة بسبب التأثير السابق لمدربنا الحالي كيكي سيتين".

وأردف: "المدرب سيتين قريب للغاية من اللاعبين ويريد معرفة ما يدور مع اللاعبين طوال الوقت لديه أفكار واضحة للغاية ويذهب إلى أخر الطريق مع تلك الأفكار، وهو شخص هادئ للغاية".

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وعن بداية مشواره مع كرة القدم أكد لاعب البارسا أن أهله أجبروه على ممارسة كرة القدم من أجل تكوين صداقات ولكنه كان يعود كل يوم في المساء ويبكي ويخبر أهله أخرجوني من تلك اللعبة لا أحبها.

واختتم: "الموسم الماضي عندما لعب بيتيس أمام برشلونة وسجل ميسي هدفه الرائع في تلك المباراة كنت أتابع من المدرجات وعندما سجل ميسي الهدف عدت إلى غرفة اللاعبين لم أكن أريد أن أرى أي شيء بعد هدف ميسي هو أفضل لاعب يمكنك أن تراه في عمرك بكل تأكيد".

يذكر أن فيرمو شارك هذا الموسم رفقة برشلونة في 12 مباراة وسجل هدفاً وحيداً مع البارسا في الدوري.