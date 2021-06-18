لاعب برشلونة السابق: ميسي كان يتقيأ قبل المباريات بسبب الضغوطات!

الضغوطات لا تصدق..

كشف لاعب برشلونة السابق إبراهيم أفيلاي عن معاناته الشخصية وكذلك معاناة الأسطورة ليونيل ميسي بسبب الضغوطات أثناء تزاملهما سويًا في النادي الكتالوني.

وكان أفيلاي قد انتقل إلى برشلونة في 2011 قادمًا من أيندهوفن الهولندي، ثم رحل عن البرسا في 2012 معارًا إلى شالكه ومنه إلى ستوك سيتي ثم أولمبياكوس إلى أن عاد إلى أيندهوفن.

الإصابات كانت العنوان الأساسي لمسيرة أفيلاي في الملاعب طوال العقد الماضي، مما أجبره على الاعتزال في عام 2020.

وتحدث اللاعب الهولندي عن معاناته في برشلونة من الضغوطات، فقال "عانيت من مشاكل كثيرة مع وجبات الطعام، لم أستطع ابتلاع الطعام قبل المباريات".

كما أضاف "الأمر كان صعبًا للغاية، لكنني أجبرت نفسي على تناول الطعام في النهاية".

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ومما كشفه أفيلاي، فإنه لم يكن الوحيد هكذا، بل إن الأسطورة ميسي شاطره الأزمة أيضًا، فقال "كان الضغط كبيرًا على ميسي".

وأتم "في بعض الأحيان وقبل المباريات مباشرة كان يتقيأ في حمام غرف خلع الملابس".

الجدير بالذكر أن أفيلاي ارتدى قميص برشلونة في 35 مباراة، سجل خلالهم هدفين فقط وصنع آخر.